Hannes Van Der Bruggen (Cercle Brugge) na vlotte winst tegen Seraing: “We blijven beter bescheiden, want hoogmoed komt voor de val”

Hard trainen

Spurt top op de streep

Het zegt wel wat over de kwaliteit van de basisploeg van Muslic dat naast Van Der Bruggen ook Dino Hotic nu al bijna twee maanden naast het team valt. In afwachting van een overstap komende zomer naar Trabzonspor, speelde Hotic tegen Seraing zijn honderdste competitiewedstrijd voor Cercle Brugge. Van Der Bruggen, die na dit seizoen nog één jaar onder contract ligt, vervult in de groen-zwarte spelersgroep dan weer zijn rol van ervaren gids. Iedereen met de voetjes op de grond houden, staat daarbij voorop. “We zitten in een uitstekende positie om voor die achtste plaats te strijden, maar laten we niet naast onze schoenen lopen”, waarschuwt de Oost-Vlaming. “Hoogmoed komt voor de val, luidt een toepasselijk spreekwoord, niet? Ik verwijs naar vorig seizoen. Toen deden we tot een match of drie voor het einde goed mee, maar kwamen we uiteindelijk zes punten te kort. Ook nu zal het een spurt tot op de streep worden. Hopelijk worden we nu wél beloond. Er wachten ons nu twee mooie affiches, in Anderlecht en dan tegen leider Racing Genk.”