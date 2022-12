Hannes Timmerman en KBC Sint-Michiels genieten van de leidersplaats in de winterstop: “Maar we zijn nog geen kampioen”

De krachtbalcompetitie geniet tot 14 januari van een winterstop. KBC Sint-Michiels staat bij de heren in zowel eerste als tweede nationale aan de leiding en ook de vrouwenploeg van Sint-Michiels doen het goed, met een gedeelde eerste plaats in eerste nationale. Mooie vooruitzichten voor de manschappen van Hannes Timmerman, maar de aanvoerder van de herenploeg ziet zijn schaapjes nog niet op het droge staan.

Elf matchen gespeeld: elf zeges. Sint-Michiels staat met het maximum van de punten aan de leiding in eerste nationale. Tot die zeges behoren onder meer een klinkende 9-22-overwinning op het veld van regerend kampioen en bekerwinnaar KRB Jabbeke. “We zijn ambitieus en geloven wel dat we kunnen meestrijden voor de eerste plaats”, steekt Timmerman van wal. “Dat we aan de winterstop echter nog geen puntenverlies lieten noteren, overtreft echter onze verwachtingen. Het merendeel van onze zeges haalden we vlot binnen, al maakte Male het ons wel erg lastig. Maar ook die wedstrijden wisten we met 19-24 te winnen. De ruime zege tegen Jabbeke was een enorme meevaller. Maar we zijn nog geen kampioen: in de terugronde kunnen de kaarten anders liggen.”

“Hoe wij doorgaans het verschil maken? Wij starten vaak erg sterk en slaan zo al meteen een kloofje. Een andere troef is dat we met vijf spelers naar onze wedstrijden trekken en we via een wissel eveneens de match kunnen doen kantelen.”

Nieuwe duobaan

KBC Sint-Michiels werkt dit seizoen ook met twee nieuwe coaches. Waar vorig seizoen Nico Van Renterghem de heren onder zijn hoede nam, wordt zijn functie nu overgenomen door een duobaan. Paul Vanheerentals maakte na enkele sabbatjaren zijn comeback als coach. Hij wordt bijgestaan door Nathalie Lievens, een icoon uit de vrouwelijke krachtbalwereld, en de echtgenote van voorzitter Bart Rosseel. “Het is een meerwaarde om twee trainers te hebben”, vervolgt de aanvoerder. “Ze hebben elk hun eigen stijl en ideeën en zijn twee gedreven figuren. Het respect naar beiden is groot. Zowel Paul als Nathalie bereikten al veel in deze sport en leren ons nog heel wat bij.”

Komt de winterstop gelegen voor Sint-Michiels? “Mijn broer Siebe kampt al enkele weken met een kleine blessure en hij krijgt nu wat tijd om zich op te lappen voor de terugronde. We doen het even wat rustiger aan, maar eind dit jaar vliegen we er opnieuw stevig in. Ook in de bekercompetitie willen wij tot de finale meestrijden voor de prijzen”, besluit Timmerman.”