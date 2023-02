Hannes Smolders na nederlaag van Dessel in Francs Borains: “Sommige zaken heb je niet in de hand”

“In het verleden zijn we, in wedstrijden op het veld van een Waalse tegenstander, vaker door beslissingen van de scheidsrechter verloren”, reageert Hannes Smolders. “Tijdens de voorbereiding was dat opnieuw ter sprake gekomen. Uiteindelijk sta je daar machteloos tegenover. Als de ref een fout niet bestraft, is protesteren de enige optie. Bij de fase waaruit Francs Borains op voorsprong klom, kreeg Jens Verbeek in een duel de voet van de tegenstander tegen zijn hoofd. In dezelfde fase was er nog een afgeweken bal, die de treffer inluidde. Als speler is dat heel zuur om te incasseren.”