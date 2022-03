Hannes Smolders is met Houtvenne gastheer voor Cappellen: “Het zal een strijd tot het einde blijven”

voetbal tweede nationale BNa een verplaatsing naar Londerzeel, ontmoet Houtvenne zaterdagavond in tweede nationale B met Cappellen opnieuw een tegenstander uit de bovenste regionen van het klassement. Houtvenne probeert al enkele maanden de rode lantaarn door te geven, maar is in dat opzet nog niet geslaagd.

Het 1-1 gelijkspel van vorige week in Londerzeel, was alleszins hoopvol. Maar niet voldoende om de kloof met een plaats in de veilige haven van het klassement kleiner te maken.

“We waren bijzonder sterk aan de tweede ronde begonnen”, verwijst Hannes Smolders na de 0-1-zege van eind januari op het veld van Lyra-Lierse. “Nadien hebben we die resultaten geen verlengstuk kunnen geven. Ondanks het feit dat we enkele goede wedstrijden hebben gespeeld. Het probleem is dat we te vaak vrede moesten nemen met een gelijkspel. In de situatie waarin wij ons al enkele maanden bevinden, is dat niet voldoende.”

Finales

In tegenstelling tot de heenronde, heeft Houtvenne verschillende nieuwkomers in zijn rangen rondlopen. Vooral spelers die behoorlijk wat ervaring op hun teller hebben staan. “Zowel op training als tijdens de wedstrijd geeft iedereen zich voor honderd procent”, zegt de verdediger. “Of we nu spelen tegen ploegen die in de tweede helft van de klassering staan of bovenaan meedraaien, dat maakt op dit moment weinig uit. Om het zicht op het behoud te kunnen houden, is het belangrijk om te winnen. Dat zal de enige weg zijn. Er staan nog acht wedstrijden op het programma. Het zullen evenveel finales zijn.”

Toekomst

Het zal nog even duren vooraleer er duidelijkheid komt over de kern voor volgend seizoen. Als club is het niet simpel om in deze situatie knopen door te hakken. “Wat mij betreft is er alleszins nog geen duidelijkheid”, geeft de Herentalsenaar toe. “Ik ben van Westerlo, dat mij aan Houtvenne heeft uitgeleend. Westerlo heeft de mogelijkheid om de optie te lichten. Als profvoetballer train ik met Houtvenne, en staat er op woensdag een bijkomende training op het programma. Voorlopig concentreer ik me voluit op Houtvenne en blijf ik geloven dat we het zullen redden. Ook al wordt het moeilijk.”

