Hannes Smolders boekt met Dessel gelijkspel in Visé: “Belangrijk om een reeks neer te zetten”

“Een terecht punt”, was de mening van Hannes Smolders. “Vooral op basis van onze tweede helft. We moeten eerlijk toegeven dat we het voor de rust moeilijk hebben gehad. Dat had vooral te maken dat we ons niveau niet haalden. Een eigenschap die na de rust wel aanwezig was. Ik vond dat we in de tweede helft een heel sterke prestatie hebben neergezet. Het zou bijzonder jammer geweest zijn indien we in extremis een nederlaag hadden geïncasseerd.”