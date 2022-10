Hannes Meeus (KVK Tienen) legt vinger op de wonde na nieuwe thuisnederlaag tegen Patro Eisden: “Missen creativiteit en snelheid om achterstand om te buigen”

Het feit dat Tienen nadien iets meer risico ging nemen in een poging om het tij nog te doen keren, gaf Patro de ruimte om nog een paar keer toe te slaan. En zo de manschappen van trainer Hias opnieuw met een ferm blauwtje op te zadelen. Wouter Hias wilde meteen na afloop niet reageren. Gelukkig stond Hannes Meeus ons wel te woord zoals het een echte kapitein betaamt. “Wat ik van deze wedstrijd maak? Tja, dat we blijkbaar geen negentig minuten geconcentreerd kunnen blijven om die nul op het bord te houden”, bedenkt hij. “Want in die eerste vijfenveertig minuten was er zoals je zegt helemaal niets aan de hand. Eén keer moest onze doelman de handen uit de mouwen steken op een vrijschop. Maar op slag van rust kwamen ze dan toch één keer in de zestien en was het meteen raak, terwijl wij daarvoor een uitgelezen schietkans van dichtbij op de lat trappen. Die had eigenlijk moeten zitten en dan hadden we een hele andere wedstrijd gekregen.”

Te veel blessures

In de eerste periode leek zelfs het scenario van eind vorig seizoen niet ondenkbaar, toen KVK het grote Patro een 1-0 nederlaag aansmeerde. “Klopt helemaal, maar in de praktijk liep het nu net dat tikkeltje anders”, pikt Meeus in. “En eerlijk is eerlijk, eens we op achterstand komen, ontbreekt het ons aan creativiteit en snelheid om dat in het vervolg van de wedstrijd nog om te kunnen buigen. Daarvoor missen we tegenwoordig net iets te veel jongens door blessures, terwijl anderen nog niet op topniveau presteren. Zeker na die 0-2 ga je wat hoger postvatten om nog iets van die match te kunnen maken. En dan speel je natuurlijk in de kaart van dit Patro, dat sowieso over veel kwaliteit en snelheid beschikt op beide flanken met Bounou en Bamona.”

Twee snelheden

Misschien is dat wel het grootste verschil met andere jaren, dat de kloof met de top ondanks enkele goede transfers groter en groter geworden is. “Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we een sterkere kern hebben dan vorig seizoen, dat zag je wel tegen La Louvière dat eigenlijk een beter voetballende ploeg is dan Patro”, oordeelt Hannes Meeus. “Maar goed, je kan er toch niet naast kijken dat de topploegen in deze reeks een serieus tandje bijgestoken hebben nu er drie teams mogen opgaan naar 1B. Dat zie je ook aan de uitslagen, dat niet langer iedereen aan elkaar gewaagd is maar dat je een competitie aan twee snelheden krijgt. Nu, we moeten enkel naar onszelf kijken en deze situatie zo snel mogelijk proberen te keren. Tegen Luik volgende zondag wordt dat allesbehalve makkelijk, maar daarmee hebben we de volledige top vijf wel gehad.”