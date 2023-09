Hannes Meeus kan met KVK Tienen geen vuist meer maken na de pauze tegen promovendus Cappellen: “Onze kansjes niet afgemaakt in de openingsfase”

Wielrennen Jasper Dejaegher pakt in Road Series geel én groen, EFC-L&R-Van Mossel wint ploegen­klas­se­ment

Jasper Dejaegher (22) is winnaar van het individueel eindklassement van de Road Series, een Belgisch-Nederlandse competitie over tien U23-wedstrijden. In de finale in Angreau-Honelles had hij aan winst in de eerste tussenspurt genoeg om Huub Artz de gele leiderstrui te ontfutselen.