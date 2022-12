Hannes Meeus en KVK Tienen verrassen profploeg Wezet en boeken eerste echte uitzege: “Topspits Mboyo uit de wedstrijd kunnen houden”

Geen wonder dat de stemming opperbest was als we kapitein Meeus contacteerden. “Een knappe zege tegen een profploeg als Wezet vraagt sowieso om een klein feestje en dus zijn we met de groep nog een jenever gaan drinken op de Leuvense kerstmarkt”, knipoogt hij. “Dit hebben we met z’n allen wel verdiend denk ik, als je zag dat de controle aanwezig was tijdens grote delen van de wedstrijd. We hebben bitter weinig kansen weggegeven en dat is de laatste weken wel vaker het geval geweest. We staan gewoon heel goed en iedereen vervult zijn verdedigende taken met verve. En dan zie je dat zelfs een topspits als Mboyo, die bij onder meer bij Gent en Kortrijk zijn sporen verdiende, amper weet van welk hout pijlen maken. Ze probeerden het ook vooral door het midden te forceren, maar met onze drie centrale verdedigers konden we hun twee spitsen perfect opvangen. Het was wel een uitdaging om die duels aan te kunnen gaan tegen Mboyo. Of we gepraat hebben? Ik was wel benieuwd hoeveel hij verdiende in Wezet, maar hij ging er niet echt op in.” (lachje)