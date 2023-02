Hannes Meeus en KVK Tienen klaar voor nieuwe stunt tegen topploeg Olympic Charleroi: “Toch benieuwd naar de sportieve plannen van het bestuur”

Olympic Charleroi lijkt niet zo’n grote naam in eerste nationale als pakweg Patro Eisden of Luik, maar de laatste maanden zijn ze niettemin opgeklommen naar een knappe derde plaats in het klassement. Bij KVK Tienen krijgen ze zondagmiddag dus een heuse topploeg over de vloer, al zal dat de honger naar een driepunter niet kunnen stillen.

Die volle buit leek vorig weekend lange tijd in de maak, tot Thes Sport in het laatste halfuur alsnog twee goals verschil ophaalde. Maar bij de Suikerjongens hebben ze er hun lessen uit getrokken. “Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar we hebben het er nadien in groep wel nog uitgebreid over gehad”, aldus kapitein Meeus, die zelf een schorsing uitzat zaterdag. “De voornaamste conclusie was dat we toch iets te fel achteruit gekropen zijn en daardoor te weinig volk in de aanval gehouden hebben. De druk vooruit was helemaal weg, waardoor we Thes ongewild in de kaart hebben gespeeld. Maar toch chapeau voor dat eerste uur waarin we naast die drie goals ook grotendeels controle over de wedstrijd hadden.”

Sterk Olympic

“Of we tegen een ploeg als Charleroi tot hetzelfde goede voetbal in staat zullen zijn? Daar gaan we voor, al is Andries Claes dan twijfelachtig in aanvallend opzicht”, weet de centrale verdediger. “We willen uiteraard winnen, maar dit Charleroi valt niet te onderschatten. Ik vond ze in de heenmatch voetballend alleszins heel sterk voor de dag komen toen we met 2-1 in het zand beten. Vooral voorin beschikken ze over veel kracht, diepte en infiltratievermogen vanaf de flanken. Ik zag wel dat Heist er met 1-3 is gaan winnen, dus onklopbaar zijn ze nu ook weer niet.”

Kleinste budget

Bij Tienen komt Hannes Meeus terug in de ploeg. Op zijn 34ste plaats is hij nog altijd een stevige rots in de branding achterin. “Veel minuten heb ik dit seizoen nog niet gemist en ik voel me momenteel gewoon heel goed in mijn vel”, laat hij nog weten. “Het helpt dat we dit seizoen over een goeie groep beschikken die elke week opnieuw tot het uiterste wil gaan. Ik kan alleen maar hopen dat de club erin zal slagen om ons bij elkaar te houden want naast mij zijn er toch nog verschillende andere jongens einde contract Toen ik vorige maand sprak met sportief manager Vanhoudt had ik sowieso de intentie om bij te tekenen. Maar het vertrek van Bart verandert toch het één en ander en houdt ons allemaal wel bezig. Ik wil graag eerst horen hoe het bestuur de nabije toekomst ziet, ook omdat we zowat het kleinste budget van de reeks tellen. Het zou alvast een goed signaal zijn als KVK de intentie uitspreekt om op langere termijn met trainer Hias samen te werken. Mits een aantal versterkingen erbij kan de ploeg volgend jaar dan nog net iets hoger mikken.”