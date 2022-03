Hannes Meeus bezegelt met penalty lot van La Louvière en zet KVK Tienen op weg naar nieuwe zes op zes: “Grote stap gezet richting behoud”

voetbal eerste nationaleEén ding moet je KVK Tienen nageven, met name dat ze over een geweldige timing beschikken. Net in de beslissende fase van het kampioenschap zetten ze al voor de tweede keer op korte tijd een zes op zes neer. De 0-1-zege bij La Louvière Centre was krap maar daarom niet minder verdiend.

Tot dik vijf minuten voor affluiten prijkte er nog altijd een brilscore op het bord. “La Louvière is dan wel de rode lantaarn in eerste nationale, het is geen ploeg die je zomaar even opzij zet”, meent Hannes Meeus. “Ze hebben ook af te rekenen gehad met een serieuze puntenaftrek, anders deden ze nog volop mee voor het behoud. Los daarvan waren de omstandigheden zo’n beetje te vergelijken met Charleroi en was het gewoon een heel moeilijk bespeelbaar veld. En hun tactiek maakte het voor ons verdedigers nog eens extra lastig. Ze maakten vaak gebruik van de lange bal en zetten met hun technische spelers vervolgens goed druk op onze achterlinie. Vooral voor de pauze hadden we het daar moeilijk mee, nadien wonnen we vaker die strijd om de tweede bal en probeerden wij op onze beurt snel diepgang te zoeken. Toen hebben we de match echt wel in handen gepakt en nog heel weinig weggegeven.”

Penaltyfases

Hét discussiepunt van de wedstrijd waren enkele penaltyfases, al duurde het dus tot minuut 85 voor het leer effectief op de stip ging. “Elk van ons claimden we daarvoor al een strafschop, al vond ik dat van hun kant onterecht”, oordeelt de kapitein. “Ik bedoel maar, Chantrain hield de arm in die fase echt wel tegen zijn arm, hetgeen niet van die thuisspeler gezegd kon worden bij een doelpoging van Kempeneers. Maar bij een gelijkaardige fase met een elleboog die de lucht inging, durfde de arbiter het gelukkig wel aan om te fluiten.”

“Of ik nerveus was om te trappen? Ik heb wel even getwijfeld omdat ik kort daarvoor redelijk duizelig was na een slag tegen het hoofd. Maar Claes was al van het veld en Laureys stopte me zonder aarzelen de bal toe. Uiteindelijk vertrouwde ik er wel op dat ik de klus zou klaren.” (knipoogt)

Grote stap

Een belangrijk moment en een cruciale zege, dat hoef je Hannes Meeus niet te vertellen. “Nee klopt, met deze overwinning op zak zetten we de rest weer onder druk en dat is ontzettend belangrijk in deze laatste rechte lijn van de competitie”, weet hij. “Ik zag wel dat Boom won van Patro Eisen, maar verder doen we toch weer een uitstekende zaak. Het behoud is uiteraard nog geen feit, maar dit is wel een grote stap in de goede richting. Het is lang geleden dat we in Tienen nog zoveel maturiteit aan de dag gelegd hebben in zulke zespuntenmatchen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we de komende weken nog punten gaan pakken.”

