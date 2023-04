Hannes Houtekier (Tenstar Melle) kan het behoud verzekeren bij concurrent Huise-Ouwegem: “We horen in derde provinciale thuis”

voetbal tweede provinciale B Seppe Driesse en VV Koekelare maken jacht op eindronde­tic­ket: “Al is ons seizoen nu ook al meer dan geslaagd”

Met nog drie speeldagen op het programma gaat de competitie in tweede provinciale B haar laatste fase in. Promovendus VV Koekelare verzekerde zich vlot van het behoud en doet vanop haar huidige vijfde plaats zelfs nog volop mee aan de strijd om een eindrondeticket. Lissewege komt dit weekend op bezoek in De Mote.