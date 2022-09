Hannes Fabri behaalt in Bavegem allereerste overwinning: “Iedereen zat steendood, ik blijkbaar net iets minder”

Hannes Fabri begrijpt onze verbazing wanneer hij stelt dat de winst in Bavegem zijn eerste overwinning ooit was. “Ik heb inderdaad al vaak op het podium gestaan. Eén keer mocht ik zelfs met een ploegmaat samen naar de meet gaan, maar ik was officieel tweede. In het peloton weet men ook dat ik steeds wil meewerken in een ontsnapping. Misschien werd ik daarvoor in Bavegem beloond. Iedereen gunde mij dat eerste succes wel, al heb ik er stevig voor moeten knokken.”

Stervende zwanen

Hannes Fabri gaat dieper in op dat ‘stevig knokken’. “Het was een technisch parcours met veel draaien en keren. De wind maakte het nog wat lastiger. Een gigantische grote bezetting was er misschien niet, maar er was wel veel kwaliteit aanwezig. Na drie ronden konden vier vluchters het hazenpad kiezen. Uiteindelijk kon ik samen met Stef Van Rogier, Wesley Vandyck en nog twee kompanen vrij snel vooraan aansluiten. Het duurde wel lang vooraleer we echt uit het zicht waren van het peloton. Meer dan uur lang was het volle gas geven om een bonus van één minuut te vergaren. Stef Rogier maande me op drie ronden van het einde aan om aan te vallen. Dat deed ik niet, want wellicht was ik dan de pineut geweest. Op twee ronden van het einde moest ik zelfs even de rol lossen, maar finaal klampte ik weer aan. Daarop heb ik zelf mijn troeven op tafel gegooid. Iedereen zat steendood, maar ik blijkbaar net iets minder. Anderhalve ronde lang heb ik moeten vechten om een goede honderd meter voorsprong over te houden.”

Vertrapo

Wat brengt de toekomst voor Hannes Fabri? “Dinsdag start ik in Nieuwerkerken. Dit weekend volgt dan de laatste manche van de beker van België in Berlare. Het seizoen wordt afgesloten in Sint-Lievens-Houtem. Nadien mag ik tien dagen genieten van mijn vakantie in Italië. Naar volgend seizoen toe kan ik meedelen dat ik bij Vetrapo blijf. Het is een warme groep waar ik me helemaal thuis kan voelen. Ik zie niet in waarom ik dan zou veranderen van team.”

