Hanne Verbruggen loopt naar 34ste plaats op EK veldlopen: “Mooie afsluiter van mijn kort veldloopseizoen”

Het Europees kampioenschap veldlopen stond oorspronkelijk niet op het programma van Hanne Verbruggen, want ze zet momenteel alles op de marathon Sevilla ,die op 19 februari plaatsvindt. Daar gaat ze vol voor de limiet voor het WK en de Olympische Spelen. Dat ze in Roeselare zelfs deelnam aan de selectiewedstrijd voor het EK veldlopen, was eerder toeval, want het was zowat de enige veldloop die nog in haar planning paste. Met het EK moest ze nu dus noodgedwongen haar mini-veldloopseizoen met twee weken verlengen. “Het was echt nipt, want ik start binnenkort met de voorbereidingen op de marathon”, zegt ze. “Maar het is een mooie afsluiter geworden en ik kan me nu met heel veel energie gaan focussen op Sevilla. Ik heb er veel zin in.”