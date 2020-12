Hanne Verbruggen duikt onder de 2u30 op de marathon en mag mee naar Tokio: “Het meest gelukkig meisje ter wereld”

atletiekHanne Verbruggen heeft zichzelf een prachtig geschenk gegeven op sinterklaasdag door te voldoen aan de limiet voor de Olympisch Spelen in Tokio en dat zowaar in het Spaanse Valencia. Ze rondde de iets meer dan 42 kilometer af in 2u29.14 en bleef daarmee zestien seconden onder de internationale olympische limiet.

Om de atleten min of meer gelijk te schakelen, had de internationale federatie beslist dat nieuwe olympische limieten slechts vanaf 1 december 2020 in aanmerking kwamen. De marathon van Valencia wachtte dus tot 6 december om uit te pakken met een veld dat traditioneel erg Afrikaans getint was. Maar ook enkele Europeanen rekenden op deze wedstrijd om een ticket voor Japan te bekomen. Nina Lauwaert hoorde daarbij, maar de atlete van ROBA kende geen al te beste dag in tegenstelling tot Hanne Verbruggen.

De atlete uit Sint-Pieters-Kapelle, maar aangesloten bij het Ninoofse VITA, werd dit jaar 27 en trok vol ambitie naar Valencia. “Vorig jaar had ik daar mijn persoonlijk record op 2u35.00 gebracht en ik hoopte natuurlijk die tijd te verbeteren. Ik had er de voorbije weken alles voor gedaan”, zegt ze.

Hanne Verbruggen deed echter meer. Ze verpulverde haar besttijd met bijna zes minuten en finishte als twintigste in 2u29.14, zowat een kleine minuut achter de Nederlandse Andrea Deelstra. Ze bleef wel onder de limiet voor Tokio. “Oef! Ik kan nu naar de Spelen toewerken en hoef niet opnieuw jagen op die limiet. Ik voel mij momenteel het meest gelukkig meisje ter wereld.”

Nina Lauwaert (ROBA) slaagde er daarentegen niet in de olympische limiet te benaderen. Halfweg kwam ze pas door in 2u15.24, maar ze kon daarna niet versnellen en finishte in 2u34.45, ruim vier minuten boven haar besttijd.

Winterkalender

Er kwam ondertussen nieuws voor de winterkalender indoor en veldlopen. De VAL besliste de competitiestop tot 15 januari te verlengen en dat houdt in dat het PK indoor van het eerste weekend van januari bijna zeker wegvalt. Ook het PK veldlopen, dat het weekend daarna gepland was in Gooik, wordt afgelast. “Indien het enigszins mogelijk is, zullen we dat PK in februari of maart houden”, zeiden de organisatoren van AC Pajottenland.

Ook het VK, dat ROBA op 7 februari in Diest wenst te laten doorgaan, lijkt bedreigd. “Er wordt nog onderhandeld momenteel”, stelt Peter Dreessen. “Indien we geen publiek mogen toelaten, lijkt de organisatie totaal niet rendabel.”