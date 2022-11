Hanne Verbruggen bouwt verder aan marathoncarrière: “In Sevilla ga ik op zoek naar WK-ticket en kwalificatie voor de Spelen van Parijs”

AtletiekHet nationaal veldloopseizoen draait op volle toeren en de meeste toppers kijken reikhalzend uit naar de CrossCup-manche in Roeselare, waar de EK-tickets verdeeld worden. Hanne Verbruggen liet op Wapenstilstand van zich spreken door de 21ste Grote Prijs Stad Mechelen op haar naam te schrijven. Toch heeft ze voor de rest van de winter geen verdere ambities in het veld. “Ik start binnenkort met de voorbereiding op de marathon van Sevilla", zegt ze.

Hanne Verbruggen is al jaren een van de beste Belgische langeafstandloopsters. Ze heeft al verschillende nationale titels achter haar naam staan, gaande van de 5000m tot de halve marathon, en in 2020 won ze ook het eindklassement van de CrossCup. Daarna is de atlete van atletiekclub VITA voluit beginnen focussen op de marathon en met een 48ste plaats op de Spelen van Tokio, een 8ste plaats op het EK afgelopen zomer en een persoonlijk record van 2.29.14 is dat een waar succesverhaal. “Ik ben ooit gestart met lopen voor mijn gezondheid, maar dat is ondertussen een beetje uit de hand gelopen”, lacht ze.

Tussendoortje

“De veldloop in Mechelen was niet gepland. Ik ben er momenteel trouwens ook totaal niet voor getraind, maar het was leuk om eventjes uit mijn comfortzone te treden. Binnenkort start mijn specifieke marathonvoorbereiding, maar voorlopig ben ik nog bezig basistraining. Ik zal in principe ook lopen in Roeselare, maar puur als training. Ik heb dan ook geen echte ambities en ik ben al helemaal niet bezig met kwalificatie voor het EK veldlopen. De andere meisjes zijn specifiek getraind op deze wedstrijden en bij mij is het gewoon iets wat ik meepik. Het past nog net in mijn schema, want daarna begint voor mij het echte werk richting Sevilla,” gaat de atlete uit Sint-Pieters-Kapelle verder.

Loopbaanonderbreking

“De marathon vindt plaats op 19 februari en ik hoop me er meteen te plaatsen voor het WK en de Olympische Spelen van Parijs. Puur conditioneel denk ik wel dat ik het moet kunnen halen, maar het blijft natuurlijk de marathon. Je krijgt heel weinig kansen en de dagen waarop je echt topfit bent en de omstandigheden meezitten, zijn schaars. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zal lukken.”

Om verder te bouwen aan haar marathoncarrière heeft Verbruggen, die les geeft aan de Middenschool in Halle, twee maanden loopbaanonderbreking aangevraagd. “Het is jammer dat de school niet echt wil meegaan in mijn atletiekverhaal, maar goed die loopbaanonderbreking is ondertussen goedgekeurd van januari tot na de krokusvakantie. Die aanvraag, samen met de drukke periode op school heeft voor de nodige stress gezorgd en dat uitte zich ook op training. Gelukkig kan ik me nu stilaan volledig beginnen focussen op Sevilla en de voorbereiding”, besluit ze.