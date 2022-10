Hanne Vandewinkel klopt Kordolaimi en verovert in Tunesië een eerste titel op het profcircuit

De 18-jarige Hanne Vandewinkel speelde dit jaar de halve finale op de toernooien van Monastir, Antalya en Wanfercée-Baulet én mocht in augustus in Duffel voor het eerst proeven van een finale op een 15.000 dollar-toernooi. In een Belgische eindstrijd moest ze toen de titel aan Vicky Van de Peer laten. De studente Geneeskunde, nummer 798 op de WTA-lijst, begon deze week als achtste reekshoofd aan het toernooi van Monastir. In kwart- en halve finale pakte ze uit met overwinningen tegen reekshoofd drie en één. Eerst ging de Tsjechische Denisa Hindova (WTA 677) met 6-2, 6-4 voor de bijl, daarna werd het 2-6, 6-4, 6-1-winst tegen de Zwitserse Nadine Keller.

Finale tegen Kordolaimi

In finale mocht Vandewinkel het opnemen tegen Eleni Kordolami. De Griekse is geen onbekende in ons land. Ze is aangesloten bij de De Zeype Kampenhout en schreef vorig jaar nog het Belgian Circuit op haar naam. Twee jaar geleden stonden Kordolaimi en Vandewinkel op het Belgische circuit trouwens nog tegenover elkaar. Op Stade Leuven haalde Kordolaimi het toen in kwartfinale met 6-2, 6-4. In Tunesië waren deze keer de rollen omgekeerd. Na verlies van de tweede set knokte Vandewinkel zich terug knap in de match en won met 6-3, 1-6, 6-1. Het duurde wel even voor de speelster van de Wilson Luxilon Tenkie Academy de wedstrijd kon afmaken. Pas de zevende matchbal was de goede. Vandewinkel hoopt nu op haar elan voort te gaan, want vanaf dinsdag speelt ze een nieuw 15.000 dollar-toernooi in Monastir.

Dubbelspel: titel voor di Girolami

Zaterdag stond Vandewinkel ook in de finale van het dubbelspel. Samen met de Slovaakse Zelnickova verloor ze met 6-2, 6-4 van het duo Lee/Tsao uit Taiwan. Een succes in het dubbelspel was er wel voor Tilwith di Girolami in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Di Girolami veroverde in mei in Heraklion haar eerste proftitel in het enkelspel, nu deed ze dat in Egypte in het dubbelspel. Samen met de Russische Anastasiia Gureva werd het in finale 6-2, 4-6, 10-7 tegen de zussen Cho uit Taiwan.

