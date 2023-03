Hanne Vandewinkel in sneltempo naar vierde titel op het ITF-circuit: “Heel even aanpassen aan outdoor”

TennisVorig jaar veroverde Hanne Vandewinkel drie ITF-titels in het Tunesische Monastir, deze week voegde ze daar een vierde proftitel aan toe. In het Spaanse Manacor maakte de 18-jarige Vandewinkel indruk. Na een lastige eerste ronde verloor ze in haar volgende vier wedstrijden slechts twaalf games. In finale werd het 6-1, 6-0 tegen de Zwitserse Klincov.

Bij haar debuut op het profcircuit vorig jaar geraakte Hanne Vandewinkel in vier finales op 15.000 dollar-toernooien. Op TC De Pollepel in Duffel moest ze de toernooizege nog aan Vicky Van de Peer laten, daarna triomfeerde ze drie keer in het Tunesische Monastir. Knappe prestaties die Vandewinkel een 570ste plaats op de wereldranglijst opleverden. Dit jaar gaat Vandewinkel op haar elan voort. In februari bereikte ze vanuit de kwalificaties nog de kwartfinale op het 25.000 dollar-toernooi in het Engelse Bath en deze week mocht ze een vierde carrièretitel vieren. Vandewinkel (WTA 577) deed dat op het 15.000 dollar-toernooi aan de Rafa Nadal Academy in Manacor op Mallorca. De speelster van de Hasseltse Wilson Luxilon Tenkie Academy kende een lastige eerste ronde tegen de Zuid-Koreaans Shin (7-5, 6-7, 6-3), maar raasde daarna vlotjes door het toernooi. In finale werd het 6-1, 6-0 tegen de Zwitserse Bojana Klincov (WTA 593).

Matchritme opdoen

“Ik ben zeer tevreden met het niveau dat ik hier bereikte”, aldus Vandewinkel. “Ik speelde dit jaar alleen maar indoortoernooien, daarom was het aanvankelijk wat wennen aan outdoor tennis. Na die lastige eerste ronde ging het inderdaad vlot. Momenteel zijn de ITF-toernooien sterk bezet. Met mijn ranking is het nog niet evident om rechtstreeks op de hoofdtabel van een 25.000 dollar-toernooi te geraken. Daarom concentreer ik me momenteel op het 15.000 dollar-circuit. Ik kan er matchritme opdoen en mezelf verder ontwikkelen. Vanaf 13 maart speel ik nog twee toernooien in het Turkse Antalya, daarna is het de bedoeling om richting de 25.000 dollar-toernooien te gaan.”

Twee titels

In Spanje werd Vandewinkel begeleid door Jordy Looman. Ze mocht op Mallorca trouwens twee keer juichen, want zaterdag schreef Vandewinkel aan de zijde van de Duitse Steur ook het dubbeltoernooi op haar naam. In finale werd het 7-6, 6-2 tegen het Spaanse duo Cavalle-Reimers/Gonzalez-Encinas. Voor Vandewinkel betekende dit een tweede carrièretitel in het dubbelspel.

