Hanne Vandewinkel bij debuutjaar op profcircuit: “Ik probeer twee dromen tegelijk na te jagen”

Ze won vijf ITF-juniorentitels, speelde vijf keer een Grand Slam en bereikte de negentiende plaats op de wereldranglijst: de 18-jarige Hanne Vandewinkel kan terugblikken op een mooi parcours bij de junioren. “Het is bij de junioren vanzelfsprekend in de eerste plaats om de Grand Slams te doen”, aldus Vandewinkel. “Dat zijn zeer speciale ervaringen. Na Roland Garros zette ik een punt achter dat circuit. Wimbledon kon ik dit jaar niet spelen omdat ik moest studeren voor mijn ingangsexamen Geneeskunde en het heeft nog weinig zin om straks een lange reis naar de US Open te maken. Ik heb van de vier Grand Slams geproefd en dát is het belangrijkste. Het is goed geweest.”

Vandewinkel vat binnenkort in Leuven de studies Geneeskunde aan. Om door het ingangsexamen te geraken heeft ze een pittige studieperiode achter de rug. “Ik heb flink doorgebeten”, glimlacht ze. “Geneeskunde is al langer een droom voor mij. Ik vind dat het mogelijk moet zijn om tegelijk verschillende dromen na te jagen. Het is natuurlijk onmogelijk om fulltime te studeren. Geleidelijk is het de bedoeling om tennis en studies zo goed mogelijk te combineren.”

ITF-toernooien in België

Einde vorig jaar maakte Vandewinkel haar debuut op het profcircuit. Drie keer haalde ze de halve finale op 15.000 dollar-toernooien: twee keer in Monastir en één keer in Antalya. Eens de studieboeken aan de kant begon Vandewinkel twee weken geleden aan een reeks ITF-toernooien in eigen land. Eerst speelde ze de 25.000 dollar-toernooien van Eupen en Koksijde. Daar mocht ze het al opnemen tegen twee stevige kleppers: de Turkse Buyukakcay (ex-WTA 60 en nu WTA 293) in de tweede ronde in Eupen en de Russische Melnikova (WTA 189) in de eerste ronde aan de kust. Woensdag plaatste ze zich op het 15.000 dollar-toernooi van TC De Pollepel in Duffel voor ronde twee. Ze versloeg de Zwitserse Karamoko (WTA 1024) met 6-4, 4-6, 6-2 en treft nu de als derde geplaatste Russische Sukhotkina (WTA 705).

“De motivatie was groot om aan die Belgische ITF-toernooien te beginnen, dat is toch nog altijd leuker dan studeren”, lacht Vandewinkel. “Ik vind dat het altijd beter kan, maar ik ben wel tevreden over mijn eerste stappen op het profcircuit. In Eupen was Buyukakcay gewoon beter en miste ik nog matchritme. In Koksijde speelde ik een driesetter tegen Melnikova. De prestaties gaan dus in stijgende lijn. Nu in Duffel en volgende week in Wanfercee-Baulet probeer ik die lijn door te trekken. Progressie maken is op mijn leeftijd immers veruit het belangrijkste.”

Honkvast

Maandag kwam Vandewinkel met een 969ste plaats voor het eerst de WTA top duizend binnen. “Ach, dat is maar een getal”, zegt ze. “Ik vind dat niet direct een mijlpaal. Of ik mentaal sterk ben ? Laat ons zeggen dat ik op dat vlak al heel wat progressie maakte, maar dat het nog beter kan (lacht). Ik ben zeer perfectionistisch ingesteld. Slecht is dat niet, maar ik moet dat wel op een positieve manier leren gebruiken.”

Wat begeleiding betreft kan je moeilijker honkvaster zijn dan Vandewinkel. “Ik sloeg ooit mijn eerste balletjes met Dries Beerden op Tennisdel en nu train ik nog steeds bij hem”, zegt Vandewinkel. “Ik heb me op Tennisdel en nu op Tenkie Park steeds goed gevoeld. Er is nooit een reden geweest om iets anders uit te proberen. De Wilson Luxilon Academy is sedert de verhuis naar Hasselt nog uitgegroeid. De infrastructuur is top en aan sparringpartners is er geen gebrek. Naast Dries werk ik aan de academie trouwens ook met Jordy Looman samen.”

Afscheid Salden

Ook in het dubbelspel staat Vandewinkel stevig haar mannetje. Met de Amerikaanse Clervie Ngounoue won ze in februari in Monastir haar eerste proftitel, nu staat ze met collega-belofte Amélie Van Impe in de kwartfinale op De Pollepel. Vorige week bereikten Van Impe en Vandewinkel nog de finale in Koksijde. Daar moesten ze met 6-2, 6-2 de zege laten aan het ervaren duo Magali Kempen/Lara Salden. Vandewinkel maakte zo van dichtbij het laatste internationale optreden van Salden mee. “Ik vind het natuurlijk jammer dat Lara stopt, maar respect voor wat ze de voorbije jaren bereikte”, besluit Vandewinkel. “Binnen de academie was Salden een perfect trainingsmaatje en het was steeds leuk om met haar om te gaan.”