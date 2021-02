Hanne Mestdagh met de Belgian Cats in Portugal voor laatste EK-kwalificatiewedstrijden: “We hebben er ongelooflijk veel zin in”

“We hebben er ongelofelijk veel zin in”, stelt Hanne Mestdagh. “We willen met een foutloos parkoers - een zes op zes dus - richting EK. Het is al van november geleden dat we nog een match speelden. We willen er dan ook alles aan doen om goed basketbal te brengen. We recupereren voor de komende twee wedstrijden Emma Meesseman, maar Julie Allemand en Kyara Linskens zijn er nu niet bij. Toch hebben we een ploeg, die de opdracht zeker moet aankunnen. Finland en Portugal zijn twee teams, die graag agressief spelen. Niet meteen ons ding, maar we zullen het wel op de gepaste manier aanpakken.”

Drukke zomer

Het wordt voor de Belgian Cats een enorm drukke zomer met een EK en de Olympische Spelen, iets unieks waar iedereen enorm naar uitkijkt. “We hopen vooral dat het allemaal zal doorgaan”, gaat Mestdagh voort. “Dit wordt voor ieder van ons het hoogtepunt in zijn carrière, zonder enige twijfel. Bovendien mogen we die toernooien ook aanvatten met de nodige ambitie, waardoor het des te interessanter wordt. Ja, het wordt een zomer om ongelofelijk hard naar uit te kijken.”

Bij haar ploeg Namen is het tot dusver andere koek geweest. Tot nu toe liep de competitie in Top Division Women helemaal niet zoals verhoopt. “Het is een enorme rollercoaster van emoties geweest”, stelt Mestdagh. “Eerst was er de coronabreak waardoor de competitie zeven weken stillag. Daarna volgde een onverwachte coacheswissel, gevolgd door een Europese campagne, die echt niet goed was.”

“Nochtans was ik sterk aan het seizoen begonnen, maar in de EuroCup had ik een dipje. Het waren rare omstandigheden, ik was een beetje uit mijn lood geslagen, maar nu heb ik er weer veel zin in en ben ik er zeker van dat we ons in Namen zullen herpakken om er nog iets moois van te maken in de competitie”, besluit Mestdagh vastberaden.

