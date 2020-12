Hanne Debaveye en Basket Waregem hervatten competitie met fiks verlies bij landskampioen: “Na rust onze tanden laten zien”

Glabbeek Gratis strooizout verkrijg­baar bij gemeente voor alle inwoners

16:52 Ook dit jaar kunnen de inwoners van Glabbeek gratis strooizout bekomen op de technische dienst van de gemeente. “Men dient wel een eigen emmer of zak mee te brengen. Met deze jaarlijkse actie willen we net voorkomen dat mensen zouden uitglijden aan hun woning en willen we bekomen dat elke inwoner het voetpad voor zijn/haar deur sneeuw- en ijsvrij houden” zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Door het succes van deze actie de voorbije jaren zetten we deze ook dit jaar in de winterperiode verder.”