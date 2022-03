Hanne Claes zesde met Belgian Cheetahs op WK indoor: “Jammer dat chrono in de finale tegenviel”

De Belgian Cheetahs trokken naar het WK indoor met een dubbel doel : de finale halen én een Belgisch record lopen. Daarin is het viertal in geslaagd want met hun chrono van 3.30.58 in de reeksen, deden ze bijna twee seconden beter dan de vorige besttijd, die op naam stond van Cynthia Bolingo, Hanne Cales, Margo Van Puyvelde en Camille Laus. “We finishten in onze reeks als derde en misten daardoor de rechtstreekse kwalificatie. De minuten daarna was het natuurlijk bang afwachten of de ploegen in de tweede reeks niet beter zouden doen, maar gelukkig kregen we dan het verlossende nieuws dat we erbij waren. Gezien onze wedstrijd verdienden we die plaats ook gewoon,” zegt Claes.

Wedstrijdverloop

In die finale liep het een stuk minder voor de Cheetahs. Ze liepen van bij de start achteraan en konden op geen enkel moment de aansluiting vinden met het pak. Ze finishten dan ook afgetekend als zesde en laatste in een ontgoochelende tijd van 3.33.61. “De chrono valt inderdaad wat tegen. We hadden op meer gehoopt en er zat allicht ook iets meer in, maar het wedstrijdverloop speelde niet in ons voordeel. Doordat we onmiddellijk de voeling met het pak verloren, hadden we ook niet echt iemand waartegen we konden knokken. Als je kunt volgen, dan ga je automatisch sneller lopen en overtref je jezelf ook gemakkelijker. In de finale is dat dus niet gelukt. Maar goed, het niveau is hier natuurlijk ook ontzettend hoog. We onthouden vooral dat we in de reeksen het Belgisch record gebroken hebben en dat we toch maar weer eens in een mondiale finale stonden”, besluit de Leuvense.