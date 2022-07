Hanne Claes loopt de pisteronde steeds sneller en sneller, nu in 51.85

De reeks van Flanders Cupmeetings draait rustig voort en bewees dat het ook kan, zonder bijvoorbeeld een aantal atleten met een limiet voor het WK in het Amerikaanse Eugene. In het zog van de pas herstelde Cynthia Bolingo verbeterde Hanne Claes een tweede keer het clubrecord op de 400m van Lea Alaerts en bracht het nu al op 51.85, uiteraard een limiet voor het EK.

Hanne Claes heeft duidelijk een goede keuze gemaakt door eerder voor het komende EK in München te opteren, dan voor het WK in Eugene. Ze kon ze twee maal tegen Cynthia Bolingo uitkomen en haar persoonlijke records telkens scherper stellen. In Ninove spurtte ze op de 400m voor het eerst sneller dan de 42 jaar oude chrono van Lea Alaerts: 52.67 tegen 52.92.

Op de site van DCLA was ze natuurlijk enorm blij. “Ik pakte het toen tactisch aan, want aan de overkant stond de wind nogal in het nadeel. Ik wou geen nutteloze energie verspelen”, zei ze. In Huizingen waaide die wind wel in de goede richting. “Na 150m daagde de in de baan na mij gestarte Cynthia Bolingo naast mij op en daarna probeerde ik het tempo zo hoog mogelijk te houden.”

De Waalse spurtbom finishte in 51.19, momenteel de dertiende Europese chrono van dit jaar. Hanne Claes hield uitstekend stand en verbeterde haar besttijd opnieuw en dat naar 51.85. “Voor het EK in München kies ik voor de horden. In principe doe ik die eveneens op de Meeting voor Mon in eigen Kessel-Lo. Volgend weekend staat er nog een laatste vlakke race in Lier op het programma. Ik hoop inderdaad met de Belgian Cheetah’s te lopen op het EK.”

Ook Jalika Badji bleek goed op dreef in Huizingen. De atlete van Excelsior haalde een sterke 56.21 op de 400m vlak. Haar broer waagde zich ook aan dat nummer en verbeterde zich naar 46.78. Op de 1.500m stormde Camille Muls, eveneens Excelsior, naar de winst in 4.16.83. De plaatselijke Philip Cortvriendt kwam uit op 3.43.39 in de 1.500m . De langste afstand ging naar Dries Basemans. Op de 5.000m won de loper van DCLA in 14.36.20.

Sterke kampnummers

De Vlaams-Brabantse atleten deden het voorts puik in de kampnummers. Zo won Bram Ghuys het hoogspringen met 2,08m en Thomas Van Nuffelen met de polsstok dank zij een sprong op 5,11m. Bij de vrouwen stak het kogelstoten erboven uit. Jolien Boumkwo won met 16,15m vóór Elena Defrère (14,70m) en Sietske Lenchant (14,05m).