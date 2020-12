Hanne Claes keert terug naar DCLA en heeft grote ambities voor de Spelen in Tokio

Hanne Claes maakte jaren het mooie weer in de spurt om dan over te schakelen naar de 400m horden. Aanvankelijk kende ze weinig succes in dat nummer, omdat haar achillespezen te gevoelig bleken. Dank zij de overgang naar de groep rond Jacques Borlée en de speciale aandacht voor die pezen kwam Hanne Claes echter progressief terug. “Bovendien was ik gecharmeerd door het project van de ‘Belgian Cheetah’s’ in de 4x400m, waarbij later de gemengde aflossing kwam. Zo maakte ik een mooie comeback met als voorlopig hoogtepunt het behalen van de olympisch limiet op het BK in 2019”, zei ze. Daar bleef het niet bij, want ze plaatste zich tevens twee keer met haar teamgenoten voor de 4x400m (vrouwen en gemengd).