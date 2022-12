Hannah Eurlings en OH Leuven winnen ‘Warmste Match’ tegen Club YLA: “Het is zeker gelukt om 2022 af te sluiten met een goed gevoel”

De wedstrijd OH Leuven - Club YLA was voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘De Warmste Match’. Ondanks de vriestemperaturen van -5°C verbraken de Leuvenaren toch het toeschouwersrecord en wonnen ze vlot met 5-1.

“Voor de wedstrijd, die in het teken stond van De Warmste Week, werden maar liefst 2.539 tickets verkocht. Een verdubbeling van het record (1.200 van Club YLA). Door de vriestemperaturen kwam niet iedereen opdagen voor de topwedstrijd, maar uiteindelijk waren er toch 1.794 supporters aanwezig in het King Power at Den Dreef Stadion. De inkomsten van deze wedstrijd gaan integraal naar De Warmste Week”, schrijft OH Leuven op zijn website.

De wedstrijd zelf was redelijk snel beslist. “We zijn heel scherp begonnen en maakten meteen drie doelpunten en dat hadden er zelfs vier, vijf en misschien zelfs zes kunnen zijn”, zegt Hannah Eurlings. “Makkelijk zou ik de zege niet noemen, maar ik denk gewoon dat we heel goed gewapend waren.”

“Of dat eerste puntenverlies van vorige week (0-0 tegen Zulte Waregem) ons extra gemotiveerd had? We zijn altijd wel gemotiveerd, maar we hadden wel allemaal het gevoel dat we niets gingen laten liggen. We wilden graag als leider de winterstop ingaan. Na de heenronde waren we al herfstkampioen, maar dat wil natuurlijk niets zeggen. Het is zeker gelukt om 2022 af te sluiten met een goed gevoel.”

Immense steun

“We zijn superfier dat er zoveel mensen zijn komen kijken. Het was een immense steun en dat hebben we echt gevoeld op het veld. Ze hebben ons naar de overwinning geschreeuwd. Er zijn nog nooit zoveel mensen komen kijken naar onze wedstrijden bij de club. Het was gewoon superfijn en daar zijn we ook heel dankbaar voor. Dat alles naar het goede doel gaat, is ook een win-winsituatie.”

“Er zijn zes doelpunten gevallen. Zo’n spektakel is wat je wilt als sportliefhebber. Ik denk ook dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, wat ook mooi meegenomen is.”

“Nu genieten van de winterstop? Volgende week dinsdag nog fysieke testen en dan is het echt winterstop. We hebben er allemaal toch nood aan na toch al een lang seizoen. We kijken ernaar uit om te herbeginnen zoals we aan het seizoen begonnen. Eerst goed rusten en dan helemaal klaarstomen voor de topper tegen Anderlecht”, besluit Eurlings.