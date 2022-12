Hannah Enkels op niveau tijdens EK in Italië: “Dit resultaat smaakt zeker naar meer”

Voor Hannah Enkels werd het in het mooie La Mandria Park de internationale vuurdoop. De atlete van Looise AV liep een verstandige wedstrijd en na een behoudend start schoof ze geleidelijk op om uiteindelijk te finishen op plaats 34. “Ik had voor aanvang van de wedstrijd toch heel veel zenuwen,” zegt ze. “Ik ben eerstejaarsjuniore en ik wist niet goed waar ik mij aan moest verwachten. Mijn coach had me vooraf gezegd dat een plaats bij de eerste vijftig een heel goed resultaat zou zijn en kijk, ik doe toch een heel stuk beter. Ik ben dan ook enorm tevreden over mijn resultaat. Het smaakt ook zeker naar meer.”

Er was heel veel te doen over het parcours in Turijn. Niet alleen werd er door een kasteel gelopen, maar iedere ronde moest er ook een enorm steile en drieledige helling worden opgelopen. Het zorgde voor heel wat spektakel en dan volgde er ook nog eens een zeer verraderlijke afdaling. “De helling was ongelofelijk lastig. Ik geraakte er bijna niet op, maar dat was zowat bij iedereen zo. Gelukkig kon ik steeds in de afdaling heel wat goedmaken. Daar kwamen mijn lange benen heel goed van pas”, lacht ze.

Vorig jaar was Annelies Nijssen nog de enige Belgische vrouw op het EK in Dublin. Nu mocht ze samen Jana Van Lent, Juliette Thomas en Roxane Cleppe aantreden bij de beloften. “Ik stond hier helemaal anders aan de start dan vorig jaar”, zegt Nijssen. “In Dublin had ik de lat veel te hoog gelegd voor mezelf en daardoor liep ik een ontgoocheling op. Nu was ik al blij dat ik hier mocht starten, want de weg ernaar toe was zeker niet gemakkelijk. Ik liet het op me afkomen en voor iemand die in de zomer focust op het kortere werk, is een veertigste plaats dan ook zeker niet slecht.”

“Ik was redelijk snel gestart, zodat ik niet zou worden ingesloten”, gaat ze voort. “Tijdens het bergop lopen bouwde ik steeds wat reserve in, om dan vlot naar beneden te kunnen lopen. Dat ging een hele tijd goed, maar halfweg zakte ik toch wat terug. Gelukkig slaagde ik erin om me in de laatste ronde te herpakken en nog met een mooie versnelling te finishen”, besluit ze.

