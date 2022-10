Hanna Vandenbussche kijkt uit naar de start van het veldloopseizoen: “Maar de marathon van Valencia is het hoofddoel”

AtletiekZondag wordt in Berlare het nationaal veldloopseizoen op gang geschoten met de CrossCup Relays. Aan West-Vlaamse kant wordt het vooral uitkijken naar de vrouwenploeg van AV Roeselare. Hanna Vandenbussche (35), boegbeeld van de club, kijkt er enorm naar uit om terug het veld in te duiken, maar dit jaar is de CrossCup niet echt het hoofddoel. “Ik werk vooral toe naar de marathon van Valencia begin december”, klinkt het.

De afgelopen maanden liep Hanna Vandenbussche een aantal langere stratenlopen in Nederland en Frankrijk en daaruit bleek dat de conditie wel goed zit. “Ik ben heel tevreden over die voorbereidende wedstrijden”, zegt ze. “Op 11 september liep ik in Brunssum de 10km in 34.03 en vorige week klokte ik nog 1.09.38 op de 20km van Parijs. Enkel mijn halve marathon in Breda begin oktober viel wat tegen, maar ik had toen gewoon een wat mindere dag.”

Marathon van Valencia

De Diksmuidse is al jaren een van de beste veldloopsters van het land en kijkt dan ook enorm uit naar de start van de CrossCup. “Het veldlopen ligt me zeer nauw aan het hart. De hele beleving met de typische sfeer en de vele supporters vind ik altijd heel speciaal. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik er niet aan zou deelnemen. Toch ligt voor mij de focus in de eerste helft van het winterseizoen niet meteen bij de CrossCup. Ik heb mijn zinnen immers gezet op de marathon van Valencia, die op twee december plaatsvindt. Daardoor loop ik de CrossCup Relays, samen met clubgenotes Evy Pieters en Julie Voet, en de manche in Mol echt wel in functie van die marathon. In Roeselare zal ik normaal gezien zelfs niet aan de start staan, want die wedstrijd valt een week voor Valencia. Da’s natuurlijk heel jammer, maar het is een keuze die ik gemaakt heb. Na die marathon hoop ik wel nog op een mooie tweede seizoenshelft in het veld”, gaat ze verder.

EK veldlopen

Hanna Vandenbussche zullen we dus zeker niet terugzien op het EK veldlopen in Turijn. “Na de hele commotie van vorig jaar, had ik mezelf al voorgenomen om daar niet meer naar te pieken. Ik denk en ik hoop wel dat er voor de andere meisjes deze keer wel goeie en duidelijke criteria zullen zijn. Er is nu effectief wel over nagedacht en ik geloof dan ook dat de acties van Lisa Rooms en Nina Lauwaert vorig jaar weldegelijk iets uitgehaald zullen hebben. Maar voor mij dus zeker geen EK veldlopen dit jaar.”

Afscheid

Na bijna twintig jaar aan de nationale top begint de atlete van AV Roeselare ook stilaan te denken aan een afscheid. “Weet je, ik denk niet dat mijn carrière nog vele jaren zal duren. Ik voel dat het steeds moeilijker te combineren is met mijn job en misschien wordt het gewoon tijd dat ik stilaan wat ga afbouwen. Ik wil er wel zeker nog één jaar volledig voor gaan en in dat jaar zijn Valencia en het BK veldlopen in Brussel de grote doelstellingen. Wat daarna komt, dat zien we dan wel. Afscheid nemen op het EK veldlopen in Brussel volgend jaar? Ik hou van het parcours in Brussel. Dus ja, wie weet”, besluit ze met een knipoog.