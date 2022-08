Hanche-Olsen na nieuwe Gentse nederlaag: “We missen geluk en verdedigen niet scherp genoeg”

voetbal jupiler pro leagueDe topper in eigen huis tegen Antwerp draaide voor AA Gent op een sisser uit. Zonder al te veel kansen te creëren, won The Great Old met 1-2 in de Ghelamco Arena. Kop van Jut was ref Laforge, al hadden de Buffalo’s in de tweede helft beter moeten omspringen met het vele balbezit. Verdediger Andreas Hanche-Olsen reageerde achteraf erg teleurgesteld.

AA Gent kwam op voorsprong, maar slikte al snel een lullige tegengoal. De spelers van Antwerp mochten vier keer pingpong spelen in de Gentse zestien alvorens Vincent Janssen de bal tegen de touwen duwde. “Dat het er niet goed uit zag, weet ik ook. We weten dat ze hun kwaliteiten hebben in de lucht. Ze hebben heel wat grote jongens, maar we moeten in die fase beter doen. Het was zowat de enige kans voor Antwerp in de hele wedstrijd, maar ze gaan wel met de drie punten naar huis. Het lijkt erop dat wij een pak harder moeten werken om hetzelfde geluk te hebben als andere teams. Het moet een motivatie zijn om verdedigend nog harder te gaan werken.”

Vorig jaar was AA Gent nochtans een van de koplopers qua verdedigen. “We verdedigen niet scherp genoeg, terwijl we dat vorig seizoen wel deden. Voorts ontbreekt het ons ook daar aan geluk.”

Offensief was het de tweede helft ook te weinig. “Dat het soms wat overhaast was? Als we Lemajic en Laurent voorin hebben, moeten we wel eens de lange bal proberen. Anders lopen die daar voor niets. Het was niet genoeg na de rust.”

Arrogante Laforge

Voor de wedstrijdleiding van Nicolas Laforge kon de Noorse verdediger weinig begrip opbrengen. “Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus ik weet niet of álles wat hij floot onterecht was. Mijn grootste frustratie is zijn attitude en gedrag op het veld. Ik snap niet dat iemand die leiding aan een wedstrijd moet geven, zich van in het begin zó arrogant gedraagt. In zijn omgang met spelers is hij compleet respectloos. Voor mij is dat ongelooflijk om mee te maken. Ik weet ook wel dat we als spelers daardoor niet onze concentratie mogen verliezen, maar het blijft frustrerend. Het is ook elke keer hetzelfde liedje met diezelfde scheidsrechter.”

