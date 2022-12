Han Devos vindt oude liefde terug: “Eén fiets volstaat om in de cross de conditie aan te scherpen”

Wie het veldrijden volgt, zal verbaasd opgekeken hebben toen de uitslag in Ramsel bekend raakte. Bij de jeugd was Devos een van de betere crossers, maar intussen focust hij al zes jaar op de weg. “Ik ben inderdaad opnieuw beginnen crossen, maar deed dat bewust op een lager niveau. Zes jaar geleden werd ik gewaar dat ik me beter op de weg kon focussen. Bij Vastgoed kon ik geen contract meer krijgen. Ik kwam bij Rock Werchter terecht, maar die richtten zich op de weg. Waarom ik herbegon? Ik vond dat ik te lang zonder competitie bleef. Omwille van corona begon ons seizoen de voorbije jaren laat. Dit jaar kampte ik zelfs met de naweeën van een besmetting. Zeven maanden voorbereiding om dan vijf maanden te koers vond ik wat absurd. Door opnieuw het veld in te duiken hoop ik langer actief te kunnen zijn.”

Materiaal

Welke problemen ondervindt Han Devos bij zijn comeback? “Materiaal. Eén fiets volstaat om in de cross mijn conditie aan te scherpen (lacht). Wisselen van fiets kan niet. Ik gebruik het materiaal van zes jaar geleden. Op zich was dat goed, maar schijfremmen bijvoorbeeld waren nog nauwelijks aanwezig in het peloton. Nu moet ik tien meter vroeger dan de concurrentie beginnen te remmen. Op zich viel de comeback mee. Ik heb steeds graag gelopen. Het echte crossritme was er uiteraard niet, maar de techniek had ik niet verleerd. In Ramsel moesten we per ronde drie minuten door het slijk. Dat was aanpassen. Ik was het niet meer gewoon om vijfenveertig minuten lang in het rood te gaan. De twee weken kerstvakantie zijn voor mij als het ware een stage. Het accent ligt op duur- en conditietrainingen. Zodra het werk hervat wordt, moet ik de trainingen weer goed plannen. Wellicht start ik het seizoen iets later, maar daar heb ik nog geen zicht op.”