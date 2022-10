Han Devos ruilt Urbano voor VP Consulting: “Transfer had al vijf jaar vroeger kunnen gebeuren”

Volgend seizoen zal Han Devos de geel-blauwe kleuren van VP Consulting verdedigen. Voor insiders is dit geen complete verrassing. Hij begon quasi op hetzelfde moment met wielrennen als de dochter van voorzitter Patrick Sempels. Ooit het eerste lief geweest, Han? “Maar nee jong (giert het uit), we zijn gewoon samen beginnen koersen. Met nog enkelen trouwens. Ik was acht jaar, toen ik de familie Sempels leerde kennen. We zagen elkaar wekelijks op de koersen. Het klopt wel dat de transfer al vijf jaar eerder had kunnen gebeuren. Patrick heeft me al enkele keren gevraagd om bij zijn ploeg te komen. Telkens kwam hij te laat, omdat ik mijn woord al had gegeven elders. Een woord is een woord voor mij. Dat gebeurde eerder al bij Stageco en Urbano. Nu is het er eindelijk wel van gekomen.”

Oude bekenden

Veel aanpassingsproblemen aan de nieuwe omgeving zal Han Devos wellicht niet ondervinden in zijn nieuwe omgeving. “VP Consulting is een ploeg uit de buurt met veel renners uit de buurt. Velen trainen ook samen. Ik maak trouwens samen met Niels Merckx de overstap. We hebben elkaar overtuigd om de stap te zetten. Eerder had ik Niels al een duwtje in de rug gegeven om opnieuw bij de elites zonder contract te koersen. Het is fijn dat we opnieuw samen aan de start kunnen verschijnen van wielerwedstrijden.”

Goed seizoen

Han Devos heeft er een goed seizoen opzitten. “Ik mag inderdaad tevreden zijn over de voorbije maanden. Aanvankelijk liep het nochtans niet echt, omdat ik besmet raakte door corona. De symptomen sleepten langer aan dan voorzien. Uiteindelijk heb ik toch twee maanden van het seizoen gemist. Dat heb ik nadien snel goed gemaakt. In het begin startte ik in veel ‘kleinere wedstrijden’ om terug te leren koersen. Begin juli won ik in Tourinnes-Saint-Lambert en was de trein helemaal vertrokken. Momenteel zit ik nog even in mijn rustperiode. Volgende week hervat ik gemotiveerd de trainingen. Ik ben er zeker van dat we met VP Consulting in 2023 over een mooi team zullen kunnen beschikken. Mannen als Tristan Scherpenbergh of Brent Van Der Eycken bewezen dit seizoen dat ze voor het podium kunnen meestrijden.”

Lees ook: meer wielrennen