Han Devos rijdt zondag BK in Sint-Lievens-Houtem: “Goede benen zijn geen garantie”

Wielrennen elite z/cZondag werken de beloften en de elites zonder contract in de straten van Sint-Lievens-Houtem hun Belgisch kampioenschap op de weg af. Han Devos kijkt uit naar de titelstrijd. In de grote koersen gaf hij blijk van een goede conditie, al was dat in de uitslagen niet altijd duidelijk. Devos wikt en weegt de kansen.

In welke mate kent Han Devos het parcours in Sint-Lievens-Houtem? “Ik heb de omloop niet verkend. Ik heb wel een filmpje bekeken op het internet. Die beelden gaven me niet de indruk dat het een bijzonder selectieve omloop is. Hoewel ik de laatste weken wel wat vlakke koersen heb gereden, mocht het voor mij best wat selectiever te zijn. De voorbije jaren was er in Sint-Lievens-Houtem steeds een kermiskoers, maar ook daar was ik niet van de partij. In Oost- en West-Vlaanderen rijd ik trouwens niet vaak. Voor mij is dat een beetje het buitenland. Ik ken daar ook niet niemand. Je hebt daar bijna elke dag een koers. Die renners kennen elkaar door en door. Na de finish verneem ik vaak dat de winnaar al zoveel koersen heeft gewonnen en ik was niet op de hoogte.”

Conditie

Han Devos heeft zich goed kunnen voorbereiden op dit BK. “Goede benen zijn geen garantie. In de kermiskoersen waren de resultaten goed. In de grote koersen zat het niet mee. In de Ronde van Luik, de Ronde van Vlaams-Brabant en Brussel-Zepperen reed ik telkens meer dan honderd kilometer in de aanval, maar werd ik in de laatste drie, vier kilometer telkens ingerekend. Daar koop je uiteraard niet veel mee. In Booischot klopte ik Rutger Wouters. Die zit al aan vijfentwintig overwinningen dit seizoen. Er was één probleem: een Brit bleef ons voor. Conditioneel maak ik me niet veel zorgen.”

Concurrentie

Wie verwacht Han Devos zondag in de frontlinie? “Nogal wat namen kunnen vooruitgeschoven worden op dit BK. Rutger Wouters is er daar uiteraard één van. Ik verwacht ook wel iets van Wesley Van Dyck. Ik kom goed met hem overeen en zag de voorbije dagen dat hij echt sterk bezig is. Uittredend kampioen Tom Timmermans is een beetje een vraagteken. Ik zag hem recent minder, maar in Booischot was hij wel op dreef.”

