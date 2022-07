Han Devos hoopt zijn ploeg opnieuw de winst te geven in Brussel-Zepperen: “100 km over mijn trainingswegen”

Brussel-Zepperen heeft al heel wat grote namen op de erelijst staan, maar - met alle respect voor Felix De Groef - dat was vorig jaar niet het geval. “Klopt helemaal, maar dat was het gevolg van het feit dat de toppers te lang naar mekaar bleven kijken”, vertelt Han Devos. “De editie 2021 was boven alle verwachtingen en omdat de toppers twijfelden, heeft Felis het kunnen afmaken. Niet toevallig overigens, want hij was toen in enorm goede doen. Jammer dat hij gestopt is, we missen hem wel in onze ploeg.”

Man in vorm

Dit jaar lijkt Han Devos de man in vorm bij het Urbano-Vulsteke Cycling Team. Hij toonde vorige week zijn goede benen met enkele acties in de Ronde van Luik. Samen met ploegmaat Floris van Tricht, maar die is er in Brussel-Zepperen niet bij. “De Ronde van Luik was een goede test voor Zepperen. De rittenkoers is goed verlopen, het gevoel is dus prima”, aldus Devos. “Het parcours van Brussel-Zepperen ligt me. Ik houd van het klassieke werk, van een koers waar het voortdurend op en afloopt en waar de kasseien nooit ver weg zijn. Aan parcourskennis zal het me trouwens niet ontbreken want de eerste 100 km rijden we zo goed als volledig over mijn trainingswegen.”