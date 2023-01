Hamza Zaaf met FT Antwerpen naar RSCA Futsal: “Na al die jaren blijft het duel nog altijd tot de verbeelding spreken”

Futsal eerste nationaleVrijdagavond staat in Roosdaal het duel tussen RSCA Futsal en FT Antwerpen op het programma. Noem het gerust maar een clasico. Beide ploegen staan na elf speeldagen bovenaan in eerste nationale. Anderlecht staat op de eerste plaats, maar de Sinjoren toonden in de heenwedstrijd aan hun evenknie te kunnen zijn.

Hamza Zaaf kijkt uit naar de topper. “Je weet vooraf al dat beide ploegen gemotiveerd zullen zijn. Na al die jaren blijft het duel nog altijd tot de verbeelding spreken. De laatste jaren spelen we vaak goed tegen RSCA (Halle-Gooik voordien, red.). Dit seizoen bekampten we elkaar al twee keer. Onze competitiematch was duidelijk beter dan onze bekermatch. In de heenronde hebben we Anderlecht het vuur aan de schenen kunnen leggen en pakten we terecht een punt. Tot nu toe zijn we de enige ploeg in de Belgische competitie die daarin geslaagd is. De mindere bekermatch heeft ook een oorzaak. In de aanloop naar de cupmatch waren El Fakiri, Sababti en Zouggaghi ziek geweest. Het drietal had een hele week niet getraind en dat werd merkbaar op het veld. We moeten ons dus veeleer optrekken aan de competitiematch.”

Late aanvangsuur

De topper begint omwille van de televisierechten om 22u15. Normale mensen denken er dan aan om onder de wol te kruipen. Hamza Zaaf begrijpt de opmerking. “Ik weet dat er de laatste weken veel discussie is geweest over het late aanvangsuur van sommige matchen. Ik begrijp ook dat dit voor de supporters niet leuk is. Op dat moment willen mensen rustig thuis zijn. Voor de spelers maakt het evenwel niet veel verschil uit. Het komt er vooral op aan om voordien goed te kunnen rusten. Voeding is altijd belangrijk, maar op zich is dat geen probleem. Met een volle maag spelen is uit-den-bozen. Je moet je uur van eten aanpassen aan het latere speeluur. Dat komt wel goed. Wellicht zullen we nu wat minder file hebben op de Ring, maar ook dat is een randzaak.”

Matige opener

Vorig weekend hervatte FT Antwerpen de competitie met een 5-4-overwinning tegen hekkensluiter Bilzen. Hamza Zaaf had er een dubbel gevoel bij. “De drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkste. Over twee weken niemand weet niemand meer hoe die zege tot stand kwam. Anderzijds mogen we niet blind blijven voor onze tekortkomingen. Het was zeker niet onze beste match. Je zag dat we uit de winterstop kwamen en ritme misten. We hebben die match intern besproken en kwamen tot de conclusie dat we meer efficiënt moeten zijn. Op Anderlecht zal de kern nagenoeg compleet zijn. Ettalaki is zoals bekend buiten strijd tot het einde van het seizoen. Enkel Haid El Assiri zal er niet bij zijn. Hij liep tegen Bilzen een spierscheur op.”