Halve vernedering voor zwak Bocholt VV

“Zou er geen reglement bestaan waarbij je punten kan aftrekken in plaats van het omgekeerde…?”, aldus de woorden die een voetbalkenner ons halfweg influisterde. Begrijpelijke taal voor wie na een zwakke eerste helft troost ging zoeken bij een stevige bak koffie. En toch zag één en ander er dankzij de treffer van Christophe Bertjens -mooi in het straatje gestuurd door Peeters- nog hoopgevend uit. Meteen echter ook het enige vermeldenswaardige wedstrijdfeit in een troosteloos eerste bedrijf.

Eigen doelpunt

Het kon helaas nog erger en dus gaf Andy Peeters na affluiten toe dat zijn ploeg ‘wel heel slap uit de kleedkamer was gekomen”. Bocholt zou finaal krijgen waar het om vroeg toen Dieme een strakke voorzet van op links tegen de eigen netten werkte en zich nog met een man minder richting slotfase sleepte nadat Ruben Scheelen zich had vergrepen aan een opzittende bezoeker. De jeugdige Brabanders-nummer voorlaatst en wanhopig strijdend voor het behoud- roken Bocholts bloed maar het Wijgmaalse feestje zou in de slotminuut stranden -verre uithaal Mertens- op de Bocholtse deklat.

En of Andy Peeters één en ander had uit te leggen, hoewel…”Ik moet je teleurstellen, ook ik heb hier geen verklaring voor. Voor rust was één en ander nog aanvaardbaar, nadien was het gewoon slecht. Bij die tegentreffer stond onze ploeg helemaal uit verband en zat het ook nog eens tegen met een eigen doelpunt. We gingen met de moed der wanhoop nog op zoek naar de zege maar het was gewoon heel zwak. We spelen wel degelijk voor die eindronde maar dit barslechte veld is er te veel aan voor een voetballend elftal als het onze. Al zoek ik daarmee nog geen excuses voor onze wanprestatie. Die zijn er niet. Kortom, we slaan deze bladzijde zo snel mogelijk om en kijken uit naar beterschap…”