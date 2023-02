Halve finales Beker van Vlaanderen: Insurea Kontich, Kortrijk Spurs, Waregem en Basics Melsele bij laatste vier

Kontich of Kortrijk

De beker is een andere competitie, maar wie bij de mannen Kortrijk Spurs bij de laatste vier ziet staan, weet genoeg. De West-Vlamingen zijn de absolute favoriet om de trofee in de wacht te slepen. Een prijs die de Kortrijkzanen niet willen laten liggen, de BNXT League is in aantocht. Kontich begint zondag als underdog aan het duel. Het kleine speelveld in Campus Sint-Rita is een voordeel voor de jongens van coach Stefan Sappenberghs. In de competitie gaat het niet zoals het moet. De wolven zitten in de groep play-down. Vorige week nog liet het een ongelofelijke steek vallen door van Charleroi te verliezen. Spirou B had tot voor kort nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Anthony Chada liet zich wel van zijn beste kant zien. De forward speelt al een heel seizoen op een hoog niveau, tegen Charleroi totaliseerde hij 35 punten.