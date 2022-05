Halle-Gooik zonder enige glans naar halve finale van play-offs na tweede winst tegen Hasselt

En de award voor beste Hallenaar gaat naar … het publiek. Voor de tweede opeenvolgende keer vonden zij de moed om het zwakke spel van Halle-Gooik veertig minuten lang te trotseren. De 8-2-winst tegen Hasselt lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat was het allerminst. Het leverde wel de kwalificatie op voor de halve finale.

Aanvankelijk zag het er nochtans mooi uit voor Halle-Gooik. Jelovcic opende al na drie minuten de score en nog eens drie minuten later verdubbelde Keko de bonus. Nadien ging het Pajotse spel zienderogen bergaf. Blijkbaar hadden de supporters vorige week nog niet het slechtste van hun ploeg gezien. Toen heette het ‘decompressie’. Nu de ‘decompressie’ van de ‘decompressie’? Hasselt speelde puik mee en lukte terecht de aansluitingstreffer. De Limburgers namen even de maat van alle Brazilianen en Oostblokkers. De verdiende gelijkmaker kwam er niet. Integendeel. Men vocht tegen zichzelf, tegen de tegenstander en tegen de arbitrage die even bedenkelijk was. Drie discussiemomenten met een FIFA-ref volstonden om een vierde keer te compenseren. Grello scoorde uit die fase. Na de rust leek de thuisploeg op rozen te zitten, toen Jelovcic de 4-1 lukte. El Ghaadaoui prikte echter onmiddellijk tegen. Het Halse spel bleef slecht. Uiteindelijk konden Dillien, Tomic, Keko (met een wondermooie persoonlijke actie) en De Bail de eindscore op 8-2 brengen.

Steven Dillien

Steven Dillien hinkte na afloop van het duel op twee gedachten. “Je kunt moeilijk stellen dat ons spel geweldig was. We leden te veel balverlies en waren bij momenten slordig in de passing. Deels was dat ook de verdienste van Hasselt. Zij hebben hun huid duur verkocht. Anderzijds konden we ons wel met duidelijk verschil kwalificeren voor de halve finale en was een belle niet nodig. Volgende week vrijdag mogen we het in de halve finale van de play-offs opnemen tegen Real Herentals. De Kempense club won twee keer overtuigend van Borgloon in de kwartfinale. Het mag duidelijk zijn dat we in Herentals een tandje bij zullen moeten steken. We hebben een week om daaraan te werken. Die eerste match is meteen zeer belangrijk.”