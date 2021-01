Halle-Gooik moet sporthal De Bres afstaan voor vaccinatie: “Dit is twee keer broodroof”

Futsal eerste nationaleDe overheid is begonnen met de vaccinatie van de bevolking. Uiteraard is dit goed nieuws. Nogal wat sporthallen werden opgevraagd om die vaccinaties tot een goed einde te brengen. Voor een aantal sportclubs heeft dit echter zware gevolgen. Halle-Gooik is een van de slachtoffers die tot drie keer toe getroffen wordt. De eerstenationaler in het futsal kan niet langer beschikken over sporthal De Bres.

Not amused. Het is nog een zachte uitdrukking voor de gevoelens die men momenteel bij Halle-Gooik heeft. Sportief manager Lieven Baert heeft alleszins een punt als het om de communicatie gaat. “Laat me vooreerst duidelijk stellen dat ik begrip heb voor de vaccinatiecampagne. Ik wil me ook laten inenten. We gaan geen discussie voeren over het maatschappelijk belang hiervan. Ik begrijp ook dat dit moeilijkheden met zich kan meebrengen voor derden. Het is echter onbegrijpelijk dat er op geen enkele manier vooraf met ons werd gecommuniceerd. Ik moest donderdag in de krant lezen dat sporthal De Bres zou gebruikt worden als vaccinatiecentrum. Pas zondag kregen we een mail van de stad, waarin gemeld werd dat er naar alternatieven zou gezocht worden. We werden koud gepakt, voor voldongen feiten geplaatst.”

Lees ook PREMIUM Zennevallei krijgt twee vaccinatiecentra: alles wat je moet weten over de grote prikcampagne

Quote We zijn onze sporthal kwijt tot oktober. Dat hypothe­keert niet alleen dit seizoen, maar ook het volgende Lieven Baert (sportief manager Halle-Gooik)

Lieven Baert ziet geen mogelijkheden om uit te wijken. “Voor onze jeugdploegen zullen er wellicht wel alternatieven kunnen uitgewerkt worden. Dat probleem is oplosbaar. Voor de A-ploeg, die notabene vijf keer landskampioen is en tot de top acht in Europa behoort, zie ik geen mogelijkheden om uit te wijken. In Pepingen of Sint-Pieters-Leeuw zijn er geen sporthallen, waar we als topclub publiek kunnen ontvangen. Momenteel wordt er inderdaad zonder publiek gespeeld, maar we zijn onze sporthal kwijt tot oktober. Dat hypothekeert niet alleen dit seizoen, maar ook het volgende.”

Quote In Aalst heeft men er wel voor gekozen om de hallen waar het basketbal en volleybal doorgaan, open te houden Lieven Baert (sportief manager Halle-Gooik)

“Aalst en Halle beschikken over een gelijkaardig aantal sporthallen. In Aalst heeft men er wel voor gekozen om de hallen waar het basketbal en volleybal doorgaan, open te houden. Lindemans Aalst en Okapi Aalst kunnen probleemloos voort trainen en spelen. In Halle heeft men de enige sporthal aangeslagen waar men niet weg kon. Wat moeten we doen met onze boarding, onze catering, onze businesslounge? CC Het Vondel is nochtans leeg. Ook de stedelijke depots, de kazerne of andere sporthallen konden gebruikt worden.”

Broodroof

Lieven Baert merkt terecht op dat Halle-Gooik een dure prijs moet betalen. “Dit is twee keer broodroof en we zijn drie keer gezien. Sportief kunnen we onze accommodatie niet gebruiken. We zijn ook uitbater van het cafetaria. Doordat de supporters niet naar de matchen kunnen komen kijken, missen we die inkomsten. Dat is een tweede slag.”

“Tenslotte moeten we wél de huur van de zaal blijven doorbetalen. De stad heeft immers al laten weten dat de lockdown een zaak van de overheid is. De overeenkomst die wij met de stad afsloten, stipuleert dat er enkel geen huur moet betaald worden wanneer de stad ingrijpt. Concreet betekent dit dus dat we nog moeten betalen ook voor een complex dat we niet mogen gebruiken. Ik stel vast dat er in veel steden en gemeenten werk wordt gemaakt om de horeca, de sport en de cultuursector te steunen. Op dit moment merk ik daar niets van. Integendeel. Ik hoop dat een deftig overleg alsnog tot een goede oplossing kan leiden.”

Lees ook: meer futsal