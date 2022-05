Halle-Gooik moeizaam voorbij Hasselt in kwartfinale van de play-offs

Zwoegen en zweten

In Hasselt kende Halle-Gooik een moeizame avond. Yachou bracht de thuisploeg op voorsprong. Bouazil deed dat bij 1-1 nog eens. Dillien en Tomic tekenden voor de 2-3-ruststand. Ook na de rust speelde Hasselt goed mee. El Ghaadaoui scoorde de 5-4! In de slotfase konden de bezoekers dan toch het verschil maken. Tomic (2), Keko (2), Edu en De Bail zorgden de voor de finale 6-9-score. Klus geklaard. Indien Halle-Gooik vrijdag de return wint, wacht er in de halve finale een duel met (wellicht) Herentals of Borgloon.

Luca Cragnaz

Coach Luca Cragnaz was na afloop van de kwartfinale eerlijk in zijn analyse. “Het was gewoon niet goed. Aanvallend viel het nog redelijk mee, maar verdedigend moeten we de komende dagen het een en ander doornemen met elkaar. Ik kan ergens begrijpen dat er na de bekerwinst sprake is van een zekere ontlading, maar die ontlading moet niet te lang duren. Vrijdag wil ik in de thuiswedstrijd tegen Hasselt duidelijk de puntjes op de i zetten. Op zich is er uiteraard geen man overboord. Halle-Gooik blijft ongeslagen en die status willen we tot het einde vasthouden.”