Halle-Gooik maakt het zichzelf moeilijk in eerste finalematch tegen Antwerpen

De competitieleider startte geconcentreerd. Tomic – alweer op hoog niveau – opende in twee keer de score. Sababti bracht tegen zijn ex-club de score weer in evenwicht, al was er even discussie of de bal al dan niet de doellijn had overschreden. Halle-Gooik liet zich niet van de wijs brengen en bleef verzorgd voetballen. Halverwege de eerste helft kon Grello een strafschop omzetten na een eerdere fout op Tomic. De bezoekers gingen door op het elan en kregen nog meerdere kansen. Uiteindelijk tekende Jelovcic op aangeven van Diogo voor de 1-3-ruststand. Onmiddellijk na de herneming lukte Diogo zelfs de 1-4. Zouggaghi en Buyl brachten de thuisploeg echter opnieuw in de match. De kansen bij de bezoekers werden schaars. De refs – zeer goed voor de rust, zeer matig nadien – wekten bij beide partijen onvrede op. Waarom lieten ze niet spelen zoals in de eerste helft? Halle-Gooik kwam goed weg, toen Adnane en Moussaoui een tienmeter misten. Finaal wijzigde de score niet meer. Meteen zette Halle-Gooik een belangrijk stap richting titel.

Mooie stap

Edu besefte dat zijn ploeg goede zaken heeft gedaan. “Deze overwinning is zeer belangrijk. De play-offs zijn zeker nog niet gedaan, maar de druk ligt nu helemaal bij Antwerpen. Onze eerste helft was van hoog niveau. Toen waren we zelf dreigend en kreeg de tegenstander nauwelijks voet aan de grond. Na de rust wijzigde het spelbeeld. Plots lieten de scheidsrechters zich gelden. Waarom? Ze waren goed bezig. Meer dan de helft van de fouten in de tweede helft was er geen. Bij de thuisploeg hoorde ik gelijkaardige reacties. Feit is dat we plots nog onder druk kwamen te staan. We lieten Antwerpen terug in de match komen en dat hebben we deels ook aan onszelf te wijten. Gelukkig hielden we het hoofd koel en wonnen we verdiend.”