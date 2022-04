Halle-Gooik kan vrijdag bij winst in Moeskroen geschiedenis schrijven

Na 21 speeldagen heeft Halle-Gooik nog geen enkel punt verloren. Daardoor staat de ploeg aan de leiding in eerste nationale. Bij winst in Moeskroen – wat toch wel mag verwacht worden gezien de rangschikking – behoudt de ploeg die ongeslagen status. Internationaal zijn er weinig vergelijkingspunten. In de grote competities kwam het nog niet voor. Mogelijk zijn er ploegen in pakweg Ierland of Moldavië die ook al slaagden in dat opzet. In eigen land zijn er wel referentiepunten.

Action 21 achterna

In de Belgische competitie is er slechts één ploeg die het klaarspeelde om alle competitiematchen te winnen: in het seizoen 2002-’03 won Action 21 alle matchen. Halle-Gooik kan in de voetsporen treden. Vier clubs bleven een hele campagne ongeslagen, maar moesten wel één of meerdere keren een gelijkspel toestaan. Halle-Gooik was al een van die vier clubs. Onder Bellarte speelden met in het seizoen 2016-’17 enkel twee keer gelijk tegen Hasselt. Châtelineau speelde slechts één keer gelijk in 2010-’11. Twee ploegen kenden een sterk seizoen, maar het verhaal liep met een sisser af. In 2008-’09 bleef Morlanwelz ongeslagen, maar pakte Action 21 de titel. Een jaar later overkwam Antwerpen hetzelfde. De Sinjoren speelden vier keer gelijk, maar moesten toekijken hoe Action 21 de titel veroverde.

Grello

Grello maakte de sterke campagne in 2017 mee. “We kunnen nog beter doen dan vijf jaar geleden. Het is echt geen makkelijke klus om geen enkele wedstrijd te verliezen. Uiteraard moet je alle toppers winnen, maar je mag ook geen steek laten vallen tegen subtoppers. Dat is niet evident. Aanvankelijk leefde die ongeslagen status niet in de groep, maar na Nieuwjaar is dat stilaan wel een doel geworden. Aan motivatie zal het ons niet ontbreken.”

