Half jaar na vertrek op het Kiel heeft ex-Beerschotter Pierre Bourdin nieuwe club: Virton pikt Franse verdediger op

Veldrijden beloften Arne Baers trekt met goesting naar Zonhoven: “Drie keer de kuil, dat is de moeite”

Arne Baers (Tormans CX) rijdt in Zonhoven voor de tweede keer in twee weken zo goed als voor eigen volk. De belofte uit Paal is er aan zijn derde wereldbekercross van het seizoen toe. In Maasmechelen pakte hij een fraaie negende plaats, een resultaat waarvoor hij opnieuw graag tekent. “Absoluut. Ik sta op dit moment tiende in de wereldbeker en dat wil ik graag zou houden. Of me zelfs nog verbeteren”, vertelt Baers die zich in Zonhoven wil tonen om zo een kans te maken op een plaats in de WK-selectie.

16:35