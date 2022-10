Hakim Borahsasar krijgt met Sint-Lenaarts het bezoek van ex-club ASV Geel: “Ik moet dringend beginnen scoren”

De Eesterploeg zag afgelopen zaterdag tegen Beringen (1-1) de eerste uitzege van het seizoen in extremis nog uit handen glippen. “We speelden een meer dan degelijke partij, maar vergaten het af te maken en zo kregen we diep in blessuretijd nog het deksel op de neus”, vertelt Borahsasar. “Dat kwam bijzonder hard aan. Zeker omdat we de punten goed kunnen gebruiken na onze gemiste start.”

Niet voor niks derde in de stand

In tegenstelling tot Sint-Lenaarts is Geel wel heel goed aan het seizoen begonnen. “Vooral offensief zijn ze bijzonder sterk. Al zijn ze de laatste weken ook achterin stabieler geworden, waardoor het allesbehalve een slechte ploeg is. Ze staan tenslotte niet voor niks knap derde in het klassement.”

Nog maar één keer gescoord

Na één seizoen Ternesse belandde Borahsasar afgelopen zomer bij Sint-Lenaarts. “Ik ben niet helemaal tevreden over mijn eerste maanden hier. Qua inzet kan ik mezelf niks verwijten, maar ik heb wel nog maar één keer gescoord en dat was dan nog een strafschop. Ik moet dus dringend beginnen scoren, want als aanvaller word je daar op afgerekend. Bovendien is de trein dan hopelijk definitief vertrokken. Ook als ploeg kunnen we trouwens zeker nog beter. Niet dat we slecht spelen, maar er zijn wel nog kleine werkpuntjes. Anderzijds hebben we ook onze portie pech al gehad. Vroeg of laat moet het geluk dus wel eens onze kant kiezen. Daarnaast hebben we ook al heel wat blessures gekend, waardoor we nauwelijks met dezelfde ploeg hebben kunnen spelen. Al ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Eénmaal alles in z’n plooi valt, gaan we ongetwijfeld nog heel wat punten pakken.”