Haasrode Leuven boekt onder nieuwe coach Sanne Guelinckx meteen eerste zege: “Echt een overwinning van de hele groep”

Sanne Guelinckx nam vorige week over bij de dames van Haasrode Leuven. Met succes zo bleek, want zaterdagnamiddag wonnen de Leuvenaren met 3-2 van Jaraco LVL Genk. De eerste competitiezege van VHL dit seizoen.

Opschudding vorige week bij Haasrode Leuven nadat trainer Pascal Gora opstapte. Dat las je hier. Uiteindelijk werd met Sanne Guelinckx een vervanger gevonden. “Het is heel snel gegaan”, blikt Sanne Guelinckx terug. “Ik hoorde zondagmiddag dat ik mocht doen. Maandag volgde meteen de eerste training.”

“We moesten de staf verder uitbreiden en hebben Tim Verbiest opgetrommeld om de livescouting in de thuiswedstrijden te doen zodat Mira Juwet op de bank kon plaatsnemen. Jens Christiaens is kiné, maar heeft ook ervaring op het hoogste niveau als speler. We kunnen hem dus ook tactisch betrekken. Ook Michael Nuyts is erbij gekomen. Zo beschik ik over een goeie en fijne staf.”

Korte termijndoelen

“Voor mij was het maandag een beetje kijken naar waar de trainingsdoelen gelegd moesten worden. Ik heb de eerste training heel algemeen gehouden om te zien waar de speelsters stonden. Er zijn heel veel doelstellingen naar bovengekomen. Alles is op korte termijn, want lange termijn is niet van toepassing aangezien we ongeveer nog maar 2,5 maand hebben voor wellicht de play-downs. We moeten daar realistisch in zijn.”

“Ik heb de vrouwen ook een beetje huiswerk gegeven. Ze moesten een psychologische profiel en een SWOT-analyse voor zichzelf en de groep invullen. We wilden zo snel mogelijk een zicht hebben op waar iedereen zich bevindt op zowel technisch, tactisch als fysiek vlak. Dat is redelijk goed gelukt op die week tijd.”

“Het was pittig. Ik zat elke avond tot 23u samen met onder meer Mira. We maakten een draaiboek en brachten een visie naar de groep, wat een beetje ontbrak. Vandaag (maandag) hebben nog één sessie en dan hebben we dat draaiboek helemaal afgehandeld.”

Groep werkers

“Wat me vooral opvalt bij deze groep is dat ze harde werkers zijn. Op geen enkel moment heb ik om inzet moeten vragen. Een hele goede groep werkers met een goede mix tussen ervaring en jong talent. We kunnen nog stappen zetten. Er is een positieve evolutie en een hele goede dynamiek.”

“De dames hebben allemaal heel veel goesting. Ze voelen dat wij veel tijd investeren en doen daardoor hetzelfde, wat langs beide kanten motiverend werkt. De overwinning van afgelopen weekend is echt eentje van de hele groep op en naast het veld.”

“Op dit moment is het een zeer positief gevoel. Op naar volgend weekend tegen Tchalou, de ploeg waartegen ze hun enige punt hadden gepakt. Het lijkt me dan wel een ploeg die hen wel ligt. We zullen zien of we kunnen bevestigen. Dat is de volgende stap. Er is geen druk van het bestuur. We zien wel waar we uitkomen”, besluit Guelinckx.