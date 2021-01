Haantjes Oudenaarde houdt het voor bekeken in TDM2

BBC Haantjes Oudenaarde speelt volgend seizoen niet meer in Top Division 2. De coronacrisis en de bijkomende financiële gevolgen noopten de club tot deze drastische beslissing. De B-ploeg die in eerste provinciale aantreedt, wordt de A-ploeg.

“Het is met veel spijt en pijn in het hart dat het bestuur van Haantjes D’Hondt Interieur Oudenaarde op 28 januari unaniem beslist heeft om de A-ploeg niet meer in te schrijven in TDM2 voor het volgende seizoen 2021-2022", klinkt het in een persmededeling.

“De onzekere situatie ten gevolge van het verloren gegane seizoen 2020-2021 omwille van de coronamaatregelen maken het risico voor de club op diverse vlakken te groot om opnieuw op dit hoge sportieve niveau van start te gaan.“

De club haalt de weggevallen inkomsten uit de cafetaria aan als voornaamste reden van het forfait.

Quote Covid-19 heeft onze voorzichti­ge ambities in TDM2 meedogen­loos de kop ingedrukt Patrick Matthys, Haantjes Oudenaarde

“Daarnaast zijn er de heel strenge eisen van de Belgische Basketbalbond om in deze reeks te kunnen en te mogen aantreden en de fiscale wetgeving betreffende de lasten op vergoedingen van vrijwilligers en bezoldigde sporters”, zegt manager Patrick Matthys. “Onze voorzichtige ambitie bij ons eerste seizoen in TDM2 reikte ook niet verder dan eens te proberen. Covid-19 heeft ons meedogenloos belet om dit minstens over een volledig seizoen te kunnen spreiden en beleven.”

Net als Sgolba Aalter dat het eerder voor bekeken hield in eerste landelijke, zal ook Haantjes Oudenaarde van de B-ploeg in eerste provinciale de A-ploeg maken. “Door deze beslissing gaan we aanzienlijk meer aandacht hebben voor een degelijke onderbouw en een goede jeugdwerking”, geeft Matthys nog mee. “We hebben de ambitie om op relatief korte termijn opnieuw in Landelijke reeks aan te treden.”

Totale verrassing

“Deze beslissing komt als een donderslag bij heldere hemel”, zegt coach Frank De Brucker ontgoocheld. “Wij waren al bezig met volgend seizoen voor te bereiden. We hadden al het akkoord van enkele spelers en hadden zelfs al een inkomende transfer. Er werd mij gevraagd om in eerste provinciale te coachen en de coördinatie voor de hoge ringen te doen. Maar ik heb bedankt. Het was heel tof om met deze spelersgroep te kunnen samenwerken. Jammer dat het op zo’n manier moet eindigen”, besluit De Brucker aangeslagen.