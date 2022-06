Haalt Eliot Lietaer bij B&B Hotels-KTM de Tourploeg? “In balans met Jérémy Lecroq voor achtste ticket”

wielrennen profsRijdt Eliot Lietaer op z’n 31ste zijn eerste grote ronde? Naar eigen zeggen is de kans vijftig procent dat hij bij B&B Hotels-KTM het achtste en laatste plaatsje in de Tourselectie krijgt. Vermoedelijk ligt hij in balans met Jérémy Lecroq.

Lietaer werkte vorige week voor de tweede keer in z’n carrière de Dauphiné af. Hij probeerde de ploegleiding te tonen dat hij in topvorm is en klaar is voor de Ronde van Frankrijk. Bij B&B Hotels-KTM ziet hij zes certitudes.

“Met Pierre Roland, in de Dauphiné winnaar van het bergklassement, op kop”, begint Lietaer. “Ook Alexis Gougeard, Franck Bonnamour, Cyril Barthe, Luca Mozzato en Sebastian Schönberger zijn volgens mij zeker van de Tour. Resten nog twee plaatsjes. Cyril Lemoine heeft voor het zevende ticket een streepje voor. Het achtste en laatste ticket zal voor Jérémy Lecroq of voor mij zijn. In een Franse ploeg heb ik het nadeel dat ik geen Fransman ben. Vijftig procent kans dat ik er op 1 juli in Kopenhagen bij ben.”

Oké in de Dauphiné

Lecroq rijdt deze week de Baloise Belgium Tour. Dus zal de ploegleiding van B&B Hotels-KTM begin volgende week de knoop doorhakken. “Als ik de Tour zou kunnen rijden, geeft dat mijn carrière wat meer cachet”, beseft Lietaer. “Ik denk dat ik in topvorm ben. Mijn Dauphiné was oké. Zelfs de slotrit, ook al verloor ik veel tijd en verspeelde ik in de eindstand een twintigtal plaatsen.”

Straffe Pierre Roland

Lietaer tuimelde van plaats 37 naar 56. Tot en met de voorlaatste etappe was hij in de Dauphiné de best geplaatste pion van B&B Hotels-KTM. Uiteraard liep Pierre Roland met de bolletjestrui meest in de kijker. “Straf wat hij vorige week realiseerde”, weet Lietaer. “Zes van de zeven etappes was hij mee in de vroege vlucht. Dat was ook een stuk teamwork. Zelf heb ik in het begin van de laatste etappe geprobeerd mee te zijn in de ontsnapping van de dag. De rit begon met een klim van negen kilometer. Na zeven kilometer reed ik nog op kop, maar vijfhonderd meter verder was ik de laatste van het peloton. Helemaal ontploft. Daarna drong ik niet meer aan. Ik vind dat er de hele Dauphiné enorm hard gekoerst is. Harder dan vorig jaar toen ik voor het eerst deelnam.”

