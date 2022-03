Gyamfi Kyeremeh en Rupel Boom staan voor nieuwe degradatietopper tegen Thès Sport: “Elke wedstrijd is een finale”

Na de draw bij Mandel verkoos Boom-coach Steven De Groot zich te focussen op de positieve punten en daar trad de spelersgroep hem in bij. “Het deed al deugd om niet met lege handen naar huis te keren”, aldus Kyeremeh die afgelopen woensdag 27 werd. “Maar echt blij waren we natuurlijk niet. Als voetballer wil je winnen en vorige week hadden we daar zeker de kansen toe. Ook ikzelf had moeten scoren, maar niemand mist met opzet. De efficiëntie voor doel blijft een werkpunt en daar leggen we in elke trainingsweek de nadruk op.”

Knop

“Het belangrijkste nu is dat we het geloof niet verliezen en ondanks de tegenslagen er telkens in slagen om de knop om te draaien. Dat is niet altijd even makkelijk, maar toch slagen we er elke week opnieuw in. Iedereen geeft zich voor de volle honderd procent en dan is het een kwestie van wat meeval. In de heenronde slaagden we er in om een mooie reeks resultaten neer te zetten op korte termijn en dat moet opnieuw kunnen.”

“Hopelijk was het gelijkspel van vorig weekend het kantelpunt en kunnen we tegen Thès aanknopen met de zege. Een vier op zes zou deze groep enorm veel deugd doen, maar ook de fans. Zij verdienen meer punten dan we hen tot dusver schonken. Of we extra druk voelen? Als je geen resultaten boekt, neemt die toe, zo gaat dat in het voetbal. De supporters maken zich zorgen en dat is begrijpelijk. Aan ons om die twijfel weg te nemen.”

Finale

“De rangschikking? Achterom kijken heeft geen zin. We weten dat er werk op de plank ligt en het komt er nu op aan om elke wedstrijd af te werken al was het een finale. Volgende week trekken we inderdaad naar Tienen voor de volgende zes puntenmatch, maar daar moeten we nu nog niet aan denken. Alle focus ligt op Thès.”