Gwen Jacobs helpt Ranst met heerlijke treffer aan zege tegen Zoersel: “Drie heel belangrijke punten”

De eindstand stond halfweg de eerste helft al op het scorebord. “Omdat we wisten wat er op het spel stond, waren we ook meteen bij de les”, vertelt Jacobs. “Bovendien zaten we dankzij die twee vroege goals in een zetel. Zoersel probeerde na rust de bakens nog wel te verzetten, maar uiteindelijk zijn we op geen enkel moment nog echt in de problemen gekomen.”

Los in de winkelhaak

Jacobs zorgde met een heerlijke treffer voor het hoogtepunt van de middag. “Ik moet toegeven dat dat doelpunt enorm veel deugd deed. Enerzijds omdat ik sowieso al niet vaak scoor. Het was bijvoorbeeld pas mijn tweede goal van het seizoen. En anderzijds omdat de treffer best gezien mocht worden. Op het moment dat de bal vertrok vreesde ik nog even dat de paal roet in het eten zou gooien, maar uiteindelijk verdween het leer via de binnenkant van de paal los in de winkelhaak.”

Dankzij de zege van afgelopen zondag kan Ranst de laatste weken een meer dan degelijke 9 op 15 voorleggen. “Toch zat er dit weekend wel een klein beetje druk op. Bij een eventuele nederlaag moesten we bijvoorbeeld weer vooral naar beneden kijken, terwijl we onszelf nu wat extra ademruimte hebben gegeven. Daarom zijn dit ook drie heel belangrijke punten. Het is trouwens opvallend dat we onze sleutelmatchen bijna altijd winnen. We kunnen precies net dat tikkeltje meer als het van moeten is.”

Progressie

Ranst sluit komend weekend 2022 af met een trip naar Vorselaar. “Als we erin slagen om ook daar te winnen, gaan we met 21 punten de winterstop in en dat is evenveel als vorig seizoen. Zo slecht is dat dus niet als je weet dat we toen zevende zijn geëindigd. En oké, de ambitie is misschien wel om dit seizoen nog een tikkeltje beter te doen, maar je mag ook niet vergeten dat we al heel wat blessureleed gekend hebben. Zo hebben we nog bijna geen enkele keer met onze typeploeg kunnen spelen. Bovendien zit er de laatste weken duidelijk progressie in ons spel, waardoor ik het wel goed zie komen.”

