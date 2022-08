Gwen Duijsters (KRC Genk Ladies) : “Er is nog werk aan de winkel, maar het komt goed”

vrouwenvoetbal super leagueNa de winst op de openingsspeeldag in Woluwe leek KRC Genk Ladies meteen gelanceerd. Verkeerd gedacht. De Genkies schoven een weekje later verrassend op eigen terrein onderuit tegen het fel verjongde AA Gent. Trainer Guido Brepoels spaarde na afloop zijn kritiek niet. “Ik zag geen beleving in ons team, de strijdlust van weleer was weg”, klonk de Genkse trainer hard. Vrijdagavond staat de verre verplaatsing naar hekkensluiter Charleroi op het programma.

De ontgoocheling na het onverwachte verlies tegen AA Gent was groot. Na de overwinning op de openingsspeeldag in Woluwe leek een thuisoverwinning tegen het fel verjongde AA Gent een evidentie. Niet dus. “Je moet eerlijk zijn. Ik vond ons in Woluwe, ondanks de winst, ook niet zo best spelen”, blikt Gwen Duijsters terug. “KRC Genk Ladies staat nog niet op punt. Er is nog werk aan de winkel. Maar alles komt goed. Vergeet niet dat we ondanks de aanwinsten nog steeds een jonge ploeg zijn. Het is wel belangrijk dat we snel weer ons niveau halen. Alle neuzen moeten zo vlug mogelijk in dezelfde richting wijzen.”

Concurrentie maakt ons sterker

Trainer Guido Brepoels trok voor de televisiecamera’s nogal hard aan de alarmbel. Hij zag weinig beleving en vond dat sommige speelsters de concurrentie niet aankunnen. “Hij was terecht boos en ontgoocheld, maar dat was iedereen. Ook de speelsters. Dat de bredere kern voor extra spanning zorgt? Concurrentie is goed. Het houdt iedereen scherp en de resultaten zullen er wel bij varen. In het moderne voetbal hoort dit erbij. Maar onze jonge groep moet daarmee leren omgaan. Dit hoort bij het leerproces. En inderdaad, de drie verliespunten tegen Gent zouden ons op het einde van de rit wel eens duur te staan komen. Een nieuwe nieuwe nederlaag tegen Charleroi moeten we absoluut vermijden.”

Charleroi niet onderschatten

Met nul op zes staat Charleroi helemaal onderin de klassering geparkeerd. Toch vallen de Karolingers niet te onderschatten. ‘Je mag geen enkele ploeg onderschatten en zeker Charleroi niet. KRC Genk Ladies had het daar steeds moeilijk. We zullen op onze hoede moeten zijn en scherp uit de kleedkamer komen. Hun spelsysteem ligt ons niet. Ze trekken diep terug om daarna snel uit te breken. We zullen alert moeten zijn. Maar nogmaals, een driepunter is voor ons van levensbelang. Genk Ladies legde de lat hoog, we moeten die verwachtingen waarmaken. Ook al zitten we nu misschien in een moeilijke periode.”

Chemisch ingenieur

Gwen Duister studeerde het voorbij schooljaar af als Master in de Chemische Wetenschappen en zet meteen een nieuwe stap in haar leven “Mijn vakantiedagen zijn bijna voorbij. Volgende week ga ik aan de slag en zet ik inderdaad een nieuwe stap in mijn leven. Ik kijk er naar uit , maar ik zal hierdoor mijn voetbalactiviteiten niet laten vallen. Ik speel reeds van kleins af voetbal en ik probeer dat zo te houden. We zullen wel zien”, klinkt de Genk Ladies-aanvalster zelfverzekerd.

