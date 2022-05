Guy Verheyen maakt plaats voor zijn zoon Brent in de nationale autosport

Dit weekend vindt op de omloop van Hockenheim in Duitsland, de tweede manche van de Supercar Challenge plaats, maar de eerste met de prototypes. Enkele teams die voorheen in Belcar aanwezig waren, doen het met hun prototype nu in de serie van de Nederlander Dick van Elk.

Zoals geweten nam het Belcar-kampioenschap eind vorig seizoen afscheid van het open racewagens of prototypes. Die wagens kunnen nog wel terecht in de Supercar Challenge, een soortgelijke Nederlandse serie. Onder hen vinden we ook Brent Verheyen en Ian Gepts (de vicekampioenen Belcar 2022), die niets minder dan de titel ambiëren. De stap naar de Supercar is ook het einde van GHK Racing by T2 Racing, want Guy Verheyen zal na zijn lange racecarrière nu alles inzetten op de carrière van zijn zoon, Brent en dat betekent dat Verheyen Motorsport boven de doopvont is gehouden. Afgelopen donderdag werd de Norma in zijn nieuwe livery onthuld in de kleuren van de hoofdsponsors Woutim, Narviflex en Carglass.

De jonge belofte Brent Verheyen, net 20 geworden, is blij om aan het seizoen te beginnen: “We zijn blij dat we opnieuw met onze Verheyen Motorsport by T2 Racing Norma kunnen strijden voor de titel. De wagen werd door het Zwitserse T2 team piekfijn klaargestoomd. We zijn er klaar voor.”

Stap opzij

Guy Verheyen van zijn kant neemt dus afscheid van de autosport, na een zeer lange carrière, vooral op nationaal niveau. Het hoogtepunt van die carrière was zonder meer zijn zege in de 24 uur van Zolder in de machtige SRT Corvette C5.R GT1, samen met kleppers als Marc Goossens en Jan Heylen. “Ik wil vanaf nu inzetten op de carrière van Brent, die uiteraard al sneller is dan ik en een hele toekomst voor zich heeft. We gaan samen aan zijn weg in de autosport werken en dan heeft zelf rijden eigenlijk niet veel zin meer. Ik kies er bewust voor om een stap opzij te zetten voor mijn zoon.”

Naast de inzet in de Supercar Challenge ondersteunt Verheyen Motorsport ook nog een rijder in de Belcar Sprint Cup in. Ron Vaessen zal in de klasse 3 de honneurs voor het team uit Dilsen-Stokkem met een BMW 325i waarnemen en hij start dit weekend in Zolder.