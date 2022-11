Guy D’Hauwers is nieuwe trainer van Teralfene: “Leeuwkens is mijn eerste uitdaging in Vlaams-Brabant”

Voetbal tweede provinciale AZondag moest Leeuwkens Teralfene na een verdienstelijke wedstrijd met 0-1 het onderspit delven tegen competitieleider Kraainem. Daardoor blijft de ploeg op de voorlaatste plaats hangen in tweede provinciale A. Het was meteen de debuutmatch van trainer Guy D’Hauwers (59). Die volgt Youri Lapage op die ad interim de coaching op zich had genomen.

Moet men een coach die een ploeg overneemt in de degradatiezone feliciteren of condoleren? Guy D’Hauwers verliest er de glimlach niet bij. “Na datgene wat ik zondag heb gezien, zeker niet condoleren. Kan je tevreden zijn na een 0-1-nederlaag? Toch wel. Uiteraard had ik liever punten gepakt, maar ik was wel blij met de getoonde mentaliteit. Er stond een ploeg op het veld. We hadden samen nog maar één keer getraind, maar desondanks zag ik toch al organisatorische discipline. Natuurlijk zijn er nog werkpunten. Op dat vlak wil ik over een zestal weken zeker al duidelijke resultaten zien. Kraainem is de sterkste ploeg in de reeks. Tot de zeventigste minuut waren we hun evenknie. We gaven nauwelijks kansen weg. Op dat fundament kan gebouwd worden.”

Oost-Vlaanderen

Moet men bij Leeuwkens Teralfene vrezen? Guy D’Hauwers is twintig jaar hoofdtrainer geweest bij ploegen als Terjoden Welle, Lebeke-Aalst, Eendracht Opstal en Dendermonde. De eerste twee ploegen gingen failliet, de derde ging een fusie aan en Dendermonde staat intussen troosteloos onderaan in Oost-Vlaanderen zonder enig punt. Een nieuwe lach volgt. “Ik kan u geruststellen, geen van de vermelde ploegen ging met mij sportief ten onder. Het klopt dat ik een verleden heb in de Oost-Vlaamse eerste provinciale. Op mijn vijfendertigste werd ik speler-trainer bij Erembodegem. Ik was er dus al vroeg bij. Nadien was ik bij verschillende clubs aan de slag in mijn eigen provincie. Toen ik voor mijn UEFA A-diploma ging, heb ik als fysical coach stage gelopen bij Eendracht Aalst. Dat was een bijzonder fijne ervaring. Nadien heb ik bewust steeds voor het provinciale voetbal gekozen. Er was immers ook nog het werk.”

Sabbatperiode

Het bestuur van Leeuwkens Teralfene kon Guy D’Hauwers overtuigen om na een sabbatperiode opnieuw de trainershandschoen op te nemen. Hij moet de Leeuwkens weer doen klauwen. “Ik heb wel even nagedacht vooraleer de taak te aanvaarden. Nostalgie heeft daarbij een rol gespeeld. Mijn actieve voetbalcarrière begon jaren geleden in Teralfene. Ik heb er drie seizoenen gevoetbald. Dat was nog in eerste provinciale. Nu is de cirkel rond.”

“We weten allemaal dat het geen gemakkelijke klus wordt, maar ik geloof in deze groep. In het verleden heb ik nog in moeilijke omstandigheden gewerkt. Dat sterkt me in de overtuiging dat Leeuwkens uit de gevarenzone moet kunnen klauteren. Misschien mogen we zelfs nog dromen van de linkerkolom. De marges in de reeks zijn immers nog niet groot.”

