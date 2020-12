Guy De Rouck (Onder Ons Parike U19): “In de breedte sterk, maar wie zorgt voor een uitschieter?”

Op de transfermarkt bleef Onder Ons Parike rustig. Voor de juniorenkern werden slechts drie inkomende transfers gerealiseerd. Meest opvallende naam is die van Emile Taildeman, een telg uit de Nevelse familie Planckaert. De zoon van ex-renner Peter Taildeman komt over van Molenspurters Meulebeke. Robbe Dhondt komt over van KTC, gaat in het veld voor Bike Advice-Itaf rijden, op de weg bij Onder Ons Parike. Het derde nieuwe gezicht is dat van Milan De Coppel die overkomt van Best Bikes. Xin Vanden Meersschaut uit Rozebeke is ook nieuw bij Parike. Hij debuteert bij de junioren.

Goed scoren in Beker van België

“Omdat er het voorbije jaar weinig kon worden gekoerst, is de kwaliteit van onze juniorenkern moeilijk in te schatten”, benadrukt Guy De Rouck. “Toch denk ik dat we in de breedte vrij sterk zullen zijn. Of iemand voor een uitschieter kan zorgen, valt af te wachten. We vermoeden dat Jens Dalle voor enkele overwinningen kan zorgen. Jakov Beirlaen heeft een grote stap vooruitgezet. Ook Iyen Cristofano zette een stap voorwaarts. Jonas De Schampheleire heeft in grote koersen laten zien dat hij iets kan betekenen.”

“In het klimwerk rekenen we op Leander Van Hautegem en Jan Kino. Runar De Schrijver is redelijk rap. Van Tyler Desmet en Ugo Deweerd mogen we ook iets verwachten. Net als van Tyson Borremans die in Affligem nipt naast de Belgische nieuwelingentitel greep. We hebben de indruk dat Maurits Van Petegem beter gaat worden dan zijn broer Axandre. Inias Leten wordt wat afwachten: hij heeft tijd nodig om te herstellen van klierkoorts. Goed scoren in de Beker van België is een ambitie.”

Drie keer naar Frankrijk

De ploegstage op Mallorca wordt wellicht geschrapt. Tenzij met een kleine groep renners de oversteek wordt gemaakt. In het programma zal de club de Tour de l’Eure laten vallen. In het buitenland zullen de junioren Le Bernaudeau (21/3), Borsele (24-25/4), de Driedaagse van Axel (21-23/5), Tour du Valromey (10-14/7) en Tour de l’Oise (21-22/8) rijden. De club kreeg een uitnodiging voor een meerdaagse in de buurt van het Franse Brest (17-18/4), maar daar rijden zal niet mogelijk zijn.